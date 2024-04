Esto es en off: Vienen Karina Milei y Martín Menem por el partido, pero el bloque legislativo “no avanza” 

Vienen Karina Milei y Martín Menem a Río Negro, para respaldar las presentaciones judiciales para convertir a La Libertad Avanza en partido de distrito. Más allá de la disimulada puja para ver quién hizo el anuncio -si fue el legislador César Domínguez en Canal 10 el jueves o la diputada Villaverde el miércoles en sus redes- lo concreto es que “El Jefe” y el titular de Diputados estarán en Viedma.

Lo que todavía no avanza es la conformación del bloque en la Legislatura provincial.

El vicegobernador, Pedro Pesatti, fue consultado ayer en radio y se mantuvo en la línea de las indefiniciones. “Estamos analizándolo. Todavía no hemos tenido una definición. Seguramente la tendremos en los próximos días, semanas”, respondió. Igual, con esas palabras esperanzó a la dirigencia de LLA. “Si la respuesta es ‘no’, hubiese dicho ‘no’. Tal vez sea un sí”, interpretó un referente libertario.

La diputada y un vínculo “freezado”

Plena frialdad en el vínculo del gobernador Alberto Weretilneck y los intendentes radicales que se juntaron y se reunieron en Cipolletti con la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien -pícaramente- difundió al encuentro con tono político. Los jefes comunales se resguardan en un contacto de gestión. No alcanza. Un solo asistente supera -forzadamente- ese estado y es el choelense Diego Ramello, que fue el único que anticipó su concurrencia. En cambio, los aliados radicales no reportaron, a pesar de que algunos se cruzaron el día previo con el mandatario aliado.

Ramello anticipó sus pasos y con eso se puso a salvo.

Nuevo representante en el Banco Patagonia

Tiene nuevo representante la Provincia dentro del Directorio del Banco Patagonia. Es el expresidente del Concejo Deliberante de Villa Regina, Edgardo Vega, tal cual lo expresa el Decreto 340, firmado el 10 de abril por el gobernador Weretilneck. Ese cargo tuvo como último representante a Miguel Buiatti, contador de Dina Huapi, y años atrás la designación recayó en Fabián Gatti, recientemente reelecto como fiscal de Investigaciones Administrativas.

Un exsecretario que vuelve a una dirección

Siguen los recambios en los hospitales. Daniel Aroca volvería a conducir al López Lima de Roca, que ocupó entre 2012 y 2015 hasta cuando renunció para integrarse como secretario del equipo ministerial de Fabian Zgaib aunque, en el 2017, dejó esas funciones. Arroca cubriría la vacante Marina Aravena. En la semana, el jefe del hospital de Bariloche, Leonardo Gil estuvo en Viedma. ¿Habrá apurado su salida?. Ya presentó su renuncia.

Aroca, durante los años en los que fue funcionario del Ministerio de Salud.

Un ordenamiento en las esferas ministeriales

La ministra de Salud, Ana Senesi dijo que el “ordenamiento” del sistema era un primer objetivo. Después se supo de designaciones de colaboradores suyos “ad honorem” porque seguían ligados al régimen remunerativo hospitalario, cuestionado por sus desvíos. Pero, esta semana, se formalizó un decreto donde José Pacayut pierde el carácter de “ad honorem” que ostentaba desde diciembre al asumir como secretario de Acceso a la Salud.

De la cordillera al río, el deporte no se abandona

Los ministros barilochenses buscan en Viedma recuperar su vida deportiva. Costó adaptarse. Juan Pablo Muena, es profe de Educación Física, y optó por madrugar en la capital para salir a correr antes del amanecer. Federico Lutz, que años atrás corrió el ultra trail de Mont Blanc, en Francia, consiguió una bicicleta prestada para pedalear en el llano viedmense, aunque cada vez que visita Bariloche se despeja con el mountain bike.

Neuquén

Un ministro fue a un acto con zapatillas y Rolo no perdonó

A Martín Regueiro, ministro de Salud, lo llenaron de cargadas en un acto oficial por haber asistido con zapatillas blancas. Eran urbanas, cancheras y a tono con su estética descontracturada o, como él definió cuando tomó el micrófono, “parte del show”.

No quedó claro si el chiste que tiró después el gobernador Rolando Figueroa, y que hizo reír a todo el auditorio, era chiste en serio o un recordatorio para que la próxima se ponga unos zapatos.

“Me llamó un enfermero muy enojado de Las Ovejas porque le habían desaparecido sus zapatos y me di cuenta quién los tenía al iniciar este discurso”, bromeó. Por suerte después lo felicitó por “recorrer el territorio”.

El calzado del ministro destacó entre la predominancia del negro.

Omar Gutiérrez no encontró foto para saludar a Guañacos

Fue flojo el saludo del exgobernador Omar Gutiérrez a Guañacos por su 36° aniversario. Fue buena la intención, pero en el posteo que le dedicó, en lugar de usar una foto del pueblo, publicó el render de una obra anunciada en 2021. Ese mirador que se ve en el dibujo se terminó en 2022, pero el portal de ingreso parece que no. Es más, Rolando Figueroa inauguró unas letras corpóreas en su visita esta semana. No te hubieras molestado.

El que no salta (¿y no fue?) votó a Milei

Hubo al menos cuatro ministros de Rolando Figueroa en la marcha universitaria. Estaban entusiasmados cuando la multitud cantó: “Y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”. Saltaron, por supuesto, Julieta Corroza, Martín Regueiro, Lucas Castelli y Soledad Martínez. ¿Los que no fueron (y no saltaron), qué habrán pensado del tema? El gobernador, no le dedicó ni un tweet, pero dijo que su defensa a la universidad es “irrestricta”.

Un habitué

Andrés Repetto es juez del Tribunal de Impugnación de Neuquén. El martes participó de la marcha universitaria que colmó la ciudad capital. El magistrado es egresado de la UBA y se podría decir que a esta altura un habitué de las manifestaciones populares. El 24 de marzo también se lo vio por las calles en la conmemoración del día de la memoria, por la verdad y la justicia. ¿Del TSJ fue alguien? Cri cri cri cri cri.

Peláez tomó el guante y contestó a Bertoya

“Bertoya mamó en silencio durante años de un Estado patrimonialista y un régimen político feudal que ahora, con cierta amnesia, decide criticar”. Muy serena arrancó la respuesta del secretario de Producción, Juan Peláez, al exintendente de Chañar por haber criticado a Rolando Figueroa. El funcionario ironizó que añora “el collar azul” y por eso sale a cuestionar. Hay enojo en el gobierno: en off, un ministro definió a Bertoya como “un caradura”.

Ahora es ley

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra cumplió la condena de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación que se le impuso en 2019, por impedir el aborto legal en curso de una joven, cuyo embarazo fue producto de una violación. La sentencia fue confirmada en todas las instancias. La diputada Nadia Márquez compartió la noticia de que volverá a ejercer la medicina. “Felicitaciones”, le dijo. Algo cambió: ahora es ley.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Soledad Maradona, Laura Loncopán Berti y Andrea Durán