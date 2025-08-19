La agenda de Javier Milei: de un encuentro con la Armada de Estados Unidos al Council of the Americas

El presidente Javier Milei tendrá una semana de intensa actividad, marcada por su participación en eventos de alto perfil que combinan la agenda económica y la política exterior. El mandatario será el principal expositor en el tradicional Council of the Americas, un evento clave que reúne a grandes empresarios locales e internacionales, junto a miembros de su gabinete como Luis Caputo, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger.

El evento, organizado por AS/COA, será este jueves 21 de agosto en el hotel Alvear. Además del mandatario y sus funcionarios, también contará con la presencia de su presidenta y CEO, Susan Segal, y el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman.

Los temas a tratar incluirán discusiones sobre economía, inversiones y energía, además de abordar escenarios políticos. La agenda también prevé un panel con representantes de organismos multilaterales y candidatos a elecciones legislativas.

Cómo fue el encuentro con la Armada de Estados Unidos

Con respecto a la política exterior, el presidente Javier Milei recibió este martes al almirante de la Marina de los Estados Unidos, Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de ese país (SOUTHCOM). Del encuentro también participaron el canciller Gerardo Werthein, y el ministro de Defensa, Luis Petri.



La visita de Holsey a Argentina -la segunda en lo que va del año- se genera en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En este sentido, se confirmó que la Armada Argentina participará en ejercicios navales conjuntos en aguas norteamericanas en septiembre y octubre, y en 2026 se realizará el ejercicio Atlántico Dagger en la Patagonia.

El funcionario norteamericano se reunirá también con el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y será anfitrión en la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).

Cómo sigue la semana para el Gobierno: acto en Rosario y el Consejo de Mayo

En paralelo a la agenda presidencial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezará este miércoles una nueva reunión del Consejo de Mayo con el fin de consolidar un proyecto de ley de reforma laboral, según precisó Ámbito Financiero.

Del encuentro también participarán, además de gobernadores, legisladores y referentes del ámbito sindical y empresarial. El objetivo será tener un proyecto para presentar en el Parlamento a fin de año, aunque a su vez se abordarán otros temas fiscales y tributarios.

Mientras tanto, el viernes Javier Milei estará en Rosario para participar del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio local.

La sucesión de encuentros públicos en los próximos días busca reafirmar el rumbo económico y de gobierno ante distintos sectores.