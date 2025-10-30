Video | Manuel Adorni tras el encuentro con gobernadores: «El próximo Congreso será el más reformista»

Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este jueves. Foto: captura.

Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa tras el encuentro entre el gobierno de Javier Milei y mandatarios provinciales en Casa Rosada. El vocero presidencial se mostró optimista y aseveró que el próximo Congreso Nacional será el «más reformista de la historia».

La conferencia arrancó después de las 19.30 luego de haber finalizado la reunión con los representantes provinciales.

Entre los gobernadores presentes confirmó que estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryola (Córdoba), Gustavo Valdez (Corrientes), Rogelo Frigerio (Entre Ríos), Carlos Zadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáez (Salta), Marcelo Rego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán ) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA).

Además, también participaron las vicegobernadoras Silvana Schneider (Chaco), Hebe Casado (Mendoza), y Zulma Reina (presidenta de la Legislatura de Neuquén).

Por parte del Gobierno Nacional -además de Milei y Adorni- estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Interior, Lisandro Catalán; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Las frases más destacadas de Adorni tras el encuentro con los gobernadores

El vocero celebró el resultado de las elecciones de medio término y aseveró que es la continuidad de la elección del 2023, en donde el electorado eligió «terminar con el populismo», y que luego continuó con el Pacto de Mayo y que se va a consolidar con «las reformas estructurales que va a implementar el próximo Congreso».

En este sentido, anticipó que será el «más reformista de la historia» y afirmó que la voluntad del presidente es trabajar «con todos, independientemente de las diferencias partidarias».

Adorni manifestó que para esto se deberán cumplir algunas premisas como «potenciar el ahorro», aumentar la inversión privada, proteger la propiedad privada, y generar las condiciones para el «crecimiento del salario».

«El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal», indicó.

Con respecto a la reforma laboral, Adorni sostuvo que «va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con la productividad».

«Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno Nacional en esta segunda mitad del mandato», concluyó Adorni.

Sus declaraciones se dan en medio de la polémica por la exclusión de los gobernadores opositores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela. Es más, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se mostró predispuesto a asistir si lo invitaban en medios locales.

Asimismo, el Ejecutivo ratificó esta semana que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por Diputados y Senadores en el Presupuesto 2026.