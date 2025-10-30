Javier Milei aseguró que se logró un «acuerdo con matices» en la cumbre con los 20 gobernadores

El presidente Javier Milei calificó de «extremadamente positiva» la reunión que mantuvo este jueves en la Casa Rosada con 20 gobernadores provinciales. Aseguró que logró un «acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa».

En diálogo con A24, sostuvo que los gobernadores que participaron del encuentro en Casa Rosa «quieren equilibrio fiscal». La reunión buscó tejer alianzas políticas para avanzar con su agenda de reformas estructurales, como la reforma laboral.

«Lo primero que hice fue dar las gracias a los gobernadores por el gesto. Muestra la voluntad de respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos», afirmó el presidente.

Reunión clave de Javier Milei: «afuera» los gobernadores opositores

El encuentro estuvo marcado por la polémica ausencia de cuatro mandatarios provinciales que, según trascendió, no fueron invitados. El presidente Milei se refirió directamente a esta situación para justificar su decisión de excluirlos de la mesa de diálogo.

«Si usted repite recetas que son las que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años es muy difícil tener un diálogo razonable», explicó Milei, aludiendo a los gobernadores faltantes. Y concluyó con una frase contundente: «No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos no le da cuatro».

Milei: «Es momento de seguir adelante con las reformas de segunda generación»

El presidente Javier Milei confirmó su disposición a dejar de lado las diferencias con los mandatarios provinciales a fin de concentrarse en el cumplimiento de sus promesas de campaña. Tras asegurar que las «reformas de primera generación» ya fueron cumplidas, el foco del Gobierno se mueve ahora hacia las de «segunda generación».

Respecto a los reclamos históricos de las provincias, especialmente el referido a la Ley de Coparticipación Federal, el Presidente estableció una clara prioridad. Si bien admitió que el reclamo es de larga data (desde 1994) y se mostró «encantado de la vida» de debatir una reforma que establezca la correspondencia fiscal (que cada jurisdicción recaude lo que decide gastar), advirtió: «no es el momento de discutir eso. Está bueno sentar las bases». Con esta postura, Milei posterga la discusión fiscal a largo plazo.

Finalmente, el presidente reiteró su análisis económico, desvinculando la inestabilidad financiera del programa de Gobierno y atribuyéndola al contexto político. Según argumentó, esta inestabilidad se manifestó en la suba del riesgo país, lo que derivó en una mayor tasa de interés, «descoordinando el ahorro y la inversión» y «planchando la actividad». En consecuencia, advirtió que «los números del tercer trimestre van a estar flojos».