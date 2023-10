VIDEO | Massa negó el enojo con Alberto Fernández tras la denuncia penal a Milei: «Yo no me peleé»

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pasó este domingo por el programa de Mirtha Legrand (El Trece). Uno de los momentos más llamativos del encuentro ocurrió cuando fue consultado por su supuesto enojo con el presidente Alberto Fernández.

La semana pasada el mandatario -quien se encuentra en gira por China- formuló una denuncia penal contra el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Fernández acusó al libertario de haber ocasionado la corrida cambiaria que provocó la escalada del dólar blue, el cual llegó a tocar los $1050.

Tras ello, desde el circulo cercano al candidato de Unión por la Patria, surgieron fuertes rumores de un enojo por el accionar judicial del presidente. Desde el círculo cercano a Massa, consideraron que esta denuncia potenciaba a Milei.

«Vos te peleaste con Alberto esta semana«, lanzó incisiva la periodista María Julia Oliván, quien participó de la mesa de la diva. «No, yo no me peleé«, contestó enseguida Massa.

Y explicó: «Lo que le dije a todos los que trabajan con nosotros es que a Milei le ganamos en las urnas, no en Tribunales«

Además, destacó que el objetivo de la campaña es apuntar a «generar esperanza» entre la ciudadanía, afectada por un grave contexto económico. «Nuestra responsabilidad es generar esperaza en la gente y poner al trabajo, la producción y la educación como valores en discusión. En definitiva lo que se quiere es tener un trabajo con derechos, un régimen de producción y que sus hijos tengan buena educación», cerró sin dar más detalles precisiones al respecto.

Massa, enfurecido con Alberto Fernández por su denuncia contra Milei: aseguran que no fue consensuada

La denuncia penal que presentó el presidente Alberto Fernández contra Javier Milei por la suba del dólar blue no fue bien recibida por el ministro de Economía y postulante del oficialismo, Sergio Massa, aseguraron desde su entorno el pasado miércoles.

De acuerdo a lo que plantearon desde el comando de campaña del jefe de Hacienda, la decisión no fue consensuada y consideraron que pone al libertario en el centro de la opinión pública, a menos de dos semanas para las elecciones.

Si bien Massa había cuestionado al candidato de La Libertad Avanza por sus dichos contra el peso y los plazos fijos, a los que llamó a no renovar, la presentación judicial realizada por el Presidente no había sido barajada hasta el momento.

“Le estamos regalando la escena a Milei”, comentaron con cierto disgusto desde UP. Lo cierto es que la denuncia de Fernández derivó en una conferencia de prensa de Milei y Marra que tuvo una gran audiencia en YouTube y fue replicada por los canales de noticias de aire y cable.

Sin planearlo, La Libertad Avanza realizó un poderoso acto de campaña, mientras que Massa debió suspender su gira electoral por distintas provincias para concentrarse en el ministerio de Economía, aquejado por la corrida cambiaria.