Javier Milei se volvió a defender por la corrida: «Los argentinos parece que siempre estamos buscando una explosión épica»

“Fue una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”, se defendió el libertario luego de que expresara que el peso argentino era "excremento". (Archivo)

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó haber desalentado el uso de los depósitos en pesos al tiempo que aseguró «la bomba ya recontra explotó» respecto a la situación económica del país. Después de llamar «excremento» al peso y de las acusaciones que derivaron de la corrida, subrayó: «En rigor, la bomba explotó, pero es una explosión lenta y los argentinos parece que siempre estamos buscando una explosión épica».

En la misma línea, explicó: «Si te digo que Argentina que hace 12 años no crece, que tiene un PBI per cápita que cayó un 12%, que tiene 40% de pobres y en aumento y 10% de indigente, pero que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y le cobra impuestos al campo por 70%, es decir que se lleva al alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones a los que no les alcanza para comer; tenes dos tercios de los chicos en situación de pobreza…iba a explotar, ya recontra explotó, pero pareciera que estamos esperando una explosión épica».

Sus dichos en una entrevista radial de esta mañana, llegan luego de que el presidente Alberto Fernández lo denunciara penalmente por la corrida cambiaria que tuvo al dólar blue por encima de los $1000.

“Fue una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”, se defendió el libertario luego de que expresara que el peso argentino era «excremento» y de que desalentara el uso de los plazos fijo.

Todo surgió en el programa «Alguien tiene que decirlo», de Eduardo Feinmann, después del segundo debate presidencial. Le preguntaron qué le recomendaba a una persona a la que se le estaba por vencer un plazo fijo en pesos y el candidato respondió: «Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono».

Luego de estas declaraciones y siendo el candidato que más votos obtuvo en las elecciones PASO, la sensación de incertidumbre se expandió y terminó reflejado en el valor del dólar blue, que terminó trepando a los 1010 pesos.

Además de la denuncia de Fernández y las críticas de Sergio Massa, Patricia Bullrich y un amplio espectro político, en un hecho sin precedentes, las asociaciones bancarias lo llamaron a ser responsable y «no hacer declaraciones infundadas». Se sumaron organizaciones de comerciantes y otros rubros, quienes también pidieron que los candidatos a presidente sean responsables.

Con Agencia Noticias Argentinas