Estafa con planes sociales en Neuquén: «Embajador», «xxxx» y los vínculos con la política que quedaron sin respuesta

Juan Kees, el juez que preside el Tribunal, con el equipo de la fiscalía antes del comienzo de una audiencia. (Cecilia Maletti)

«La fiscalía ya profundizó la investigación y no encontramos evidencia directa que permita acreditar quién es ‘Embajador’, quién es ‘xxxx’, y cómo se llevaron la plata o no». Así lo expresó el fiscal del caso Juan Narváez en respuesta al veredicto del Tribunal que dictó la responsabilidad de 12 personas por defraudación con planes sociales en Neuquén.

Narváez, en diálogo con la prensa, agregó: «Tomamos el mensaje de los jueces, entiendo la preocupación porque habría seudónimos y nombres, pero la fiscalía en su momento investigó y la prueba no nos permitió traerlos a este juicio«.

«Embajador» y «xxxx» figuran en la contabilidad de la caja azul, esa suerte de cofre del tesoro donde la banda depositaba el efectivo extraído de los cajeros automáticos o los cheques cobrados por ventanilla.

De acuerdo con los registros, se llevaban el grueso del botín: entre 300.000 y 600.000 pesos, a valores del 2020.

En las panillas junto a las cifras figuran muchos otros nombres, algunos se pueden asociar con punteros políticos del Movimiento Popular Neuquino, o con personajes que ya fueron condenados en esta causa; con empresarios de medios y con particulares que al parecer prestaron servicios a la organización de manera informal.

«No hubo ninguna pregunta»

Al fundamentar el fallo, el juez Juan Kees dijo expresamente que en la contabilidad de la caja azul «figuraba alguien con el seudónimo ‘embajador’, y otro ‘xxxx’. Nos llamó la atención porque las partes acusadoras no hicieron ninguna pregunta a ningún testigo tendiente a determinar la identidad de estas personas, que son las que más cantidad de dinero se llevaron».

Se investigó y no se encontraron pruebas, fue la explicación del fiscal Narváez. (Matías Subat)

«Aquí no se trató de dos terrenos en Plottier y un vehículo», dijo Kees, en directa alusión a los imputados Néstor Pablo Sánz, Isabel Montoya y Valeria Honorio, que la fiscalía convirtió en íconos de la maniobra. «La mayor cantidad del dinero se filtró hacia referentes del MPN y hacia estas personas cuya identidad no hemos tenido oportunidad de conocer».

Sin embargo, la fiscalía dijo que «en su momento investigó y la prueba no nos permitió (en el sentido de que no fue suficiente para) traerlos a este juicio».

Los perfiles fiscales pedidos a ARCA

Durante el juicio oral, se supo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportó abundante y valiosa información sobre el perfil fiscal de medio centenar de personas que están o estuvieron en el radar de la fiscalía de Delitos Económicos.

Como informó diario RÍO NEGRO uno de los testigos que declaró fue Leandro Exequiel Igleria Villa, jefe de la sección penal tributaria del organismo.

Reveló que la fiscalía pidió información sobre varias personas que están o estuvieron imputadas en la causa, como Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Orlando Abel Di Luca, Alfredo Cury, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Omar Rodríguez Quezada, Emanuel Victoria Contreras, Luis Gallo, Aarón Escobar, Alfredo Meza Lizama y Gesel Tarifeño.

También le pidió a ARCA información fiscal sobre funcionarios vinculados a la municipalidad: Mariano Gaido, Héctor Eduardo Salvador Jabat, Braian Marino, Santiago Morán Sasturain y Luciano Palma.

Una de las planillas de Excel que se exhibieron durante el juicio. Figuran algunos nombres en la pestaña «falta pagar» y otros en «blanqueo».

Otras personas sobre las cuales se pidió información al organismo son María Eugenia Albornoz; Noela Beatriz Albornoz; Carlos Bizai; Leonardo Boela; Rosa Elvira Bravo; Marcelo Eduardo Contreras; Mariel Carolina Cuello; Gustavo Di Luca; Tomás Pablo Di Luca; Martín Diorio; Carlos Eguía; Marcelo Ferrari; José Vicente Garay; Sandra Gatica; Daniel Alejandro Honorio; Walter Honorio; Marinés Huaiquipán; Nancy Beatriz Lescano; Adriana López; Débora López; Sandra Mancera; Roberto Ojeda; Roxana Paredes; Fernanda Peralta; Héctor Raúl Peralta y Fernanda Pereyra.

También sobre Rubén Ponce; Giménez Rubilar; Ricardo Sandoval; Carmen Soto; Nancy Solorza; Hebe Daniela Subrini; Jorge Tamborindeguy; Horacio Néstor Urbina; Paola Valeria; Alejandro Carlos Vidal; Esther Villalobos; Andrea Paola Villalón; Claudio Vivanco; Orlando Braian Yañez y Orlando Jorge Yañez.

De cada persona le pidieron sistema registral (donde se administran las altas, bajas y modificaciones de impuestos, actividades económicas, domicilios fiscales, relaciones de la CUIT); sistema de fisco; perfil fiscal, declaración jurada; régimen informativo de compras y ventas; participaciones societarias; propiedades; automotores; Transacciones Económicas Relevantes; cuentas bancarias; billeteras virtuales e informes de fiscalización de los períodos 2015 al 2020.