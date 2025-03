Video | Una escuela de Roca suspendió las clases hasta nuevo aviso por problemas edilicios: «Sin respuestas»

La comunidad educativa de la escuela 350 de Roca realizó este martes una protesta en las afueras del establecimiento. El reclamo se debe a la falta de gas y agua, así como otras complicaciones edilicias. Las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

«La escuela no tiene gas. Los chicos pasan frío. Los calefactores no tienen la seguridad que tienen que tener. En un solo sentido, la escuela se viene abajo y nadie se hace cargo. Desde hace tiempo mandamos notas para que hagan algo, pero no hay respuestas«, comentó a Diario RÍO NEGRO Daiana, madre de un alumno de séptimo grado. La institución alberga a más de 400 estudiantes del barrio Chacra Monte y zona de chacras.

La protesta de esta mañana, que se replicará en el turno tarde, tomó la modalidad de «sentada pacífica». La convocatoria reunió a familias, directivos y referentes de la Unter.

Foto Juan Thomes

«El fin de semana supuestamente estuvieron arreglando y movieron algunas cosas para figurar que estaban trabajando. Hoy ya no fue nadie«, agregó Daiana respecto a la escasa presencia del equipo de mantenimiento en la escuela.

Las fallas en el suministro, que se brinda por medio de zeppelin, iniciaron tiempo atrás. Sin embargo, este año el servicio quedó totalmente suspendido debido a la presencia de múltiples pérdidas en las conexiones.

Foto Juan Thomes

«Estuvieron buscando la pérdida con los chicos dentro del aula«, señaló la mujer sobre la peligrosidad a la que habrían estado sometidos los estudiantes.

La escuela 350 tampoco cuenta con agua «porque los tanques no están condiciones». Asimismo, se reportan falencias en las puertas de emergencia, las cuales se encontrarían dañadas.

Otra situación de alta vulnerabilidad se evidencia con la presencia de palomas en el SUM, lo que genera condiciones de insalubridad. «Estan rotos los vidrios, directamente algunas ventanas no están», referenció Daiana.

Foto Juan Thomes

El delicado panorama de la escuela 350 obligó este martes a determinar una suspensión indefinida de las clases. «Qué pasará con los chicos. Qué pasaría si se enferman, quién se responsabiliza«, se interroga la comunidad de padres.

Escuelas en Roca: «El discurso del Gobierno acá se cae»

Desde la Unter precisaron a este medio que no se trata de la única escuela de la localidad con falencias. La falta de servicio de gas también se replica en la ESRN n°111 de J. J. Gómez, donde la empresa Camuzzi anuló el medidor.

«Hemos estado haciendo un recorrido por las distintas escuelas. Muchísimas son las que no están condiciones. El discurso del Gobierno acá en Roca se cae«, mencionó Patricia Ponce, secretaria general de Unter Roca.

La referente gremial expresó que desde el Consejo Escolar les aseguraron que se realizaron las inspecciones pertinentes al inicio del ciclo lectivo. «Nos dijeron que estaba todo en condiciones«, afirmó.

Sin embargo, desde la Unter explicaron que el mantenimiento se efectúa exclusivamente ante problemas de contigencia y que no se planifica una supervisión efectiva de los establecimientos. «A partir de este mes, el Consejo pasó a tener una sola empresa dedicada a mantenimiento. Lo que sucede es que trabajan sobre lo emergente, no lo hacen con previsibilidad«, añadió Ponce.

La secretaria general de Unter Roca reveló que también se registran problemas con mampostería en la escuela 128, 86 y 238. Asimismo, los matafuegos —condición de seguridad necesaria— no serían recargados.