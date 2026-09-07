Viedma abrió el registro para elegir al próximo Defensor del Pueblo: quiénes pueden postularse

El Concejo de Viedma abrió la convocatoria para el próximo Defensor del Pueblo. Foto archivo.

El Concejo Deliberante de Viedma abrió el Registro de Postulantes para el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo del Municipio de Viedma. La inscripción comenzó el miércoles 2 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 2 de octubre de 2026 a las 13.

La convocatoria establece una serie de requisitos para quienes quieran ocupar el cargo, además de la presentación de documentación y una propuesta de trabajo vinculada con las funciones de la Defensoría del Pueblo.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

De acuerdo con la Ordenanza 7835, podrán postularse ciudadanos argentinos, naturalizados o por opción, que tengan el ejercicio legal de la ciudadanía durante un mínimo de cinco años.

También deberán ser nativos de Viedma o acreditar al menos cuatro años de residencia inmediata en el municipio.

Además, los candidatos deberán reunir las mismas condiciones que se exigen para ser elegidos concejales municipales, según lo establecido por el artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal.

Las incompatibilidades e inhabilidades para acceder al cargo están contempladas en el artículo 8 de la Ordenanza 7835.

Qué documentación hay que presentar

Cada postulante deberá completar el Formulario de Inscripción, que puede retirarse en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en Buenos Aires 320, o solicitarse por WhatsApp al 2920-384721.

Junto con el formulario deberá presentar:

Copia certificada del último ejemplar del DNI.

Currículum Vitae, acompañado por copias certificadas de los antecedentes laborales, académicos y de formación declarados.

Certificado de antecedentes penales emitido por la autoridad competente.

Una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de Viedma en la que se fundamenten las razones de la postulación.

Una propuesta de trabajo relacionada con el rol y las funciones de la Defensoría del Pueblo.

En caso de que la postulación sea realizada a través de una entidad u ONG, también deberá presentarse una copia certificada del estatuto social de la persona jurídica proponente y la certificación de situación de entidad activa emitida por la autoridad competente.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El registro permanecerá abierto hasta el viernes 2 de octubre de 2026 a las 13 horas.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Asesoría Legal y Técnica del Concejo Deliberante de Viedma, de lunes a viernes de 9 a 13.

La sede del Concejo Deliberante se encuentra en Buenos Aires 320, Viedma.