En fotos, así se vivió el desfile por el 147° aniversario en Roca: un domingo de colores, tradición y alegría

La ciudad de General Roca volvió a vestirse de fiesta para recuperar una de sus tradiciones más arraigadas. En el marco de los festejos por el 147° Aniversario, la calle Gelonch se transformó este domingo en el escenario central del histórico desfile cívico-militar, un evento que logró reunir a cientos de vecinos tras varios años de ausencia en el calendario local.

Foto: Franco Urchipía

Desde las 14:30, la arteria principal del festejo se llenó de color, ritmo y movimiento. El reencuentro superó las expectativas de convocatoria con un despliegue masivo que unió a distintas generaciones detrás del vallado, donde el público se agolpó para buscar y saludar a sus familiares entre las filas de las delegaciones.

Foto: Franco Urchipía

El operativo de celebración funcionó como una radiografía de las fuerzas vivas de la ciudad. El palco principal de autoridades recibió el saludo de una extensa columna de participantes que le devolvieron la vida a la jornada dominical.

Foto: Franco Urchipía

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Para la gran mayoría de las organizaciones que marcharon, el éxito de la jornada no pasó únicamente por la logística del desfile, sino por la fuerte respuesta del público.

Foto: Franco Urchipía

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La postal del aniversario estuvo dominada por familias enteras que se volcaron a las veredas para acompañar a los chicos, jóvenes y adultos, consolidando el regreso de un espacio de encuentro comunitario clave para la ciudad.