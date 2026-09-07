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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 8 de septiembre en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 8 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de septiembre

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
08:30 a 13:30Desde Belisle hasta Perticone entre Saturnino Torres y Obrero ArgentinoReparación de infraestructura afectada por terceros. Incorporación de equipamiento de protección para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este martes 8 de septiembre.

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