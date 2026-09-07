En Neuquén piden una legislación por cuidados especiales de familiares con discapacidad

Se busca la habilitación de permisos laborales especiales en el Estado para el cuidado extraordinario de personas con discapacidad (foto archivo Florencia Salto)

Familiares de personas con discapacidad ingresaron dos iniciativas a la Legislatura de Neuquén para lograr una ley que contemple la situación de cuidados especiales en familias con integrantes de enfermedades crónicas graves o con discapacidad.

La presentación se hizo ante la autoridades de la comisión de Legislación del trabajo y asuntos laborales, explicó Oscar García. Junto con Jorgelina Novoa y Tamara Koenig, integran un grupo de unas 15 familias al cuidado de personas con discapacidad que buscan generar una legislación para las familias que tienen un familiar a cargo afectado por una severa diversidad funcional que requiere de cuidados especiales ante situaciones de crisis, por ejemplo.



Serían más de 30 familias (en la órbita provincial) que estarían alcanzadas por esto regímenes especiales para cuidados de personas de más de 18 años.



García explicó que si bien existen autorizaciones por cuidado familiar en el ámbito del Ejecutivo, no ocurre lo mismo en el poder judicial ni en el sector legislativo, por diferencias en los convenios sectoriales. Se buscará que se extienda a sectores como Termas o en los Registros Civiles, explicó.

El permiso laboral especial

García manifestó que el objetivo será unificar criterios en un “permiso laboral especial”, con goce de haberes, que le permita al agente público de Neuquén atender urgencias, tratamientos, controles o prestaciones por discapacidad, ante el cuidado de un conviviente con una enfermedad crónica o grave.

Los familiares con personas con discapacidad buscan que unifiquen criterios en el Estado para los permisos laborales especiales (Archivo Florencia Salto)



Con el mismo fundamento, se buscará un retiro jubilatorio extraordinario, para un integrante del grupo familiar que ya tenga al menos 25 años de aportes en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) a fin de facilitar las tareas de cuidado de un familiar con una discapacidad o enfermedad crónica severa. Como antecedente, se acercó una legislación prevista en Chubut para esta modalidad.El

Cuidar a quienes cuidan

«Estamos apuntando mucho a cuidar a la persona que cuida. Toda discapacidad es complicada, pero cuando ellos crecen, nosotros también crecemos y cuando hay una persona postrada y se vuelven más grandes, pesados, demanda un esfuerzo mayor y entonces creemos que se merece un retiro especial para atender a ese familiar, y bueno, no estamos pidiendo nada que no exista; les acercamos legislación existente en otros lados, como en Chubut», dijo.

Agregó que en el caso de la licencia extraordinaria «se trata de regularizar el permiso especial que ya existe en algunos convenios colectivos de trabajo; una ley que involucre a todos los empleados de la administración pública, de los tres poderes, y que ante un caso de una que tengan una persona con discapacidad o alguna enfermedad crónica y grave puedan usufructuar de ese permiso sin que se afecte los permisos que ya existen por familiar enfermo», detalló.