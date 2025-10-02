Viedma licitó obra de asfalto para mejorar el tránsito en la calle Guatemala

La Municipalidad de Viedma licitó la obra para la repavimentación y el bacheo de dos cuadras de la calle Guatemala, entre Las Heras y Dorrero, una de las arterias más transitada del barrio Ceferino.

Se presentó una sola oferta de la empresa Ingeniería y Arquitectura, que cotizó los trabajos en 136,1 millones de pesos. El proyecto incluye la ejecución de bacheo y repavimentación con carpeta de pavimento flexible en caliente.

El secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón, indicó que «las tareas previas contemplan la preparación de la carpeta existente, realizando trabajos de bacheo, limpieza, soplado y riego de liga para la correcta ejecución de la carpeta asfáltica».

Sobre la obra el intendente Marcos Castro resaltó su «importancia estratégica» y sostuvo que «para nosotros, este es el comienzo de una acción que pretendemos ir continuando en el tiempo».

El jefe comunal explicó durante el acto de apertura que la decisión de intervenir en la calle Guatemala responde a una necesidad planteada por los vecinos y vecinas del barrio. «Esta calle necesita una intervención por la gran transitabilidad que posee».

Castro anunció, además, la intención de fortalecer la inversión en asfalto a futuro: «Gran parte del presupuesto 2026 tendrá un direccionamiento hacia el pavimento, y vamos a presentar el programa en el Concejo Deliberante para darle más asfalto a la ciudad durante los próximos años».

Esta obra se suma al próximo inicio de los trabajos sobre 370 metros lineales en el bulevar Ituzaingó, entre Winter y la avenida Perón, con un costo de 523 millones de pesos que también estarán a cargo de la misma empresa contratista.