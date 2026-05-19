El Gobierno simplifica la matrícula para médicos recién egresados: podrá tramitarse junto al título

El Gobierno nacional implementará un nuevo sistema digital para que los médicos recién egresados puedan tramitar la matrícula habilitante al mismo tiempo que reciben el título universitario, con el objetivo de agilizar su incorporación al sistema de salud.

La medida fue oficializada a través de un convenio firmado entre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según se informó oficialmente, el trámite será digital, gratuito y optativo, y permitirá reducir tiempos administrativos y simplificar la gestión para los nuevos profesionales.

A partir de este acuerdo, los graduados que deseen obtener ambos documentos de manera simultánea deberán iniciar el trámite directamente en su universidad, dentro del circuito habitual de expedición del título.

Luego de validar la documentación académica, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano enviará los datos correspondientes al Ministerio de Salud, que será el encargado de verificar que no existan impedimentos para el ejercicio profesional.

Si la evaluación resulta favorable, la cartera sanitaria emitirá la matrícula nacional y la incorporará al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino de Matrículas y al Registro Federal de Profesionales de la Salud. Posteriormente, esa información será integrada nuevamente con el título universitario.

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema de matriculación médica impulsado por el Ministerio de Salud.

Entre las medidas ya implementadas se destacan la creación de la matrícula digital sin vencimiento y la definición de que la matrícula nacional sea suficiente para desempeñarse en hospitales e instituciones nacionales.

El convenio fue elaborado en conjunto con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA), y busca avanzar hacia un sistema “más eficiente, transparente y centrado en las necesidades reales de los profesionales de la salud”, indicaron fuentes oficiales.