Vuelven los radares a la Ruta 7: Neuquén confirmó dónde estarán y qué pasará con el cobro de multas

Neuquén colocará dos radares, uno fijo y otro móvil, en uno de los tramos más críticos de la Ruta 7 camino a Vaca Muerta. La medida fue confirmada por el director de Seguridad Vial de la provincia, Diego Alfonso, quien confirmó la ubicación de los dispositivos y si cobrarán multas, una de las principales preocupaciones de los automovilistas.

«Si todo sale bien, la semana que viene estaremos firmando un convenio con la empresa que se presentó y se avanzará con la implementación de los equipos», dijo el funcionario de la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Vuelven los radares a la Ruta 7 de Neuquén: dónde estarán

Se trata, concretamente, de dos cinemómetros, que estarán ubicados en uno de los sectores con mayor tasa de siniestralidad vial de la ruta provincial, entre Añelo y el cruce con la Ruta 8.

La idea es que uno vaya «cambiando de lugar» dentro de ese tramo, ya que será móvil. El equipo restante, de carácter fijo, quedará instalado cerca de la mitad del recorrido que une a la ciudad cabecera de Vaca Muerta y a la intersección cercana a San Patricio del Chañar.

Vuelven los radares a la Ruta 7 de Neuquén: ¿aplicarán multas?

Consultado por la posibilidad de aplicar multas, Alfonso descartó de plano un objetivo «recaudatorio» como había trascendido días atrás. Y dijo que los radares, aunque medirán las velocidades, no emitirán infracciones contra los conductores.

Recordó, además, que los dispositivos ubicados en rutas provinciales se encuentran fuera de servicio, a la espera de la reglamentación de la ley que aprobó la Legislatura a mediados de año y les impuso nuevas obligaciones para funcionar.

Sobre la Ruta 7, dos de los municipios que se ven atravesados por su traza habían instalado radares: Añelo y San Patricio del Chañar.

Vuelven los radares a la Ruta 7 de Neuquén: información «en tiempo real»

Los equipos estarán acompañados por personal «fiscalizador» y producirán datos «en tiempo real» para la secretaría. La información recopilada se utilizará para idear «soluciones en el mediano plazo», más allá de lo que respecta al ensanchamiento de la traza y las obras de infraestructura pendientes.

Entre la información que reportarán, también estará la cantidad de vehículos que transitan por la ruta y los horarios más complejos para la circulación sobre la misma. «Lo que buscamos con estas medidas es avanzar con una reeducación vial, que muchas veces hace falta«, dijo el responsable de Seguridad Vial, quien no descartó que a futuro «exista la posibilidad de cobrar multas, pero siempre que estemos con la ley vigente».

Luego de algunos siniestros viales con consecuencias fatales, el área de Emergencias y Gestión del Riesgo decidió avanzar con un plan de contingencia para el tramo que une a Añelo y el cruce con la Ruta Provincial 8, marcado por el tránsito de vehículos (camionetas, furgones y camiones) vinculados a la industria petrolera.

Para revertir la situación se apostó a la regulación del tráfico pesado con horarios especiales y a un aumento de la presencia policial y del área de Tránsito sobre el camino.

Alfonso aseguró que durante los últimos dos meses «la tasa de siniestralidad bajó sensiblemente» a partir de los cambios implementados.