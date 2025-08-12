Ruta 7: a dos meses de la nueva ley, qué pasa con los radares en el tramo más crítico de Vaca Muerta

A dos meses de ser aprobada, la ley 3518 que suspendió los radares en rutas provinciales de Neuquén todavía no fue reglamentada. La norma, que fue sancionada por unanimidad en la Legislatura y luego promulgada por el Gobierno, tuvo especial impacto sobre la Ruta 7, en la cual estaban los únicos tres aparatos habilitados hasta entonces.

Así lo pudo constatar Diario RÍO NEGRO de fuentes oficiales consultadas por la situación del texto, que entre otras cosas, apagó los dispositivos por un periodo de 180 días para que los municipios interesados pudieran ajustarse a los nuevos términos.

La temática de los radares volvió a ser noticia esta semana, al ser comentada como una de las posibles medidas para lograr un corredor vial seguro precisamente sobre la Ruta 7, entre Añelo y San Patricio del Chañar, luego de los últimos siniestros fatales que se registraron en el sector.

Qué pasó con los radares suspendidos por ley en rutas provinciales de Neuquén

Ante la consulta de este diario, la diputada e impulsora de la iniciativa Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) aseguró que si bien los aparatos «están apagados» desde el visto bueno de la Legislatura, la demora en la reglamentación impide que los municipios los puedan readecuar.

Los equipos, además de representar una fuente extra de recursos en el caso de algunas comunas, también habían sido colocados con la intención de disuadir a los conductores, regular las velocidades máximas en tramos urbanos y en general, ordenar el tránsito.

«La única manera de que un municipio vuelva a poner un radar en una ruta provincial, es con la ley reglamentada«, sintetizó la legisladora.

Radares a la espera en Neuquén: qué dice la ley aprobada por la Legislatura

En el texto aprobado en junio, los diputados de Neuquén establecieron un sistema para regular la «colocación, operación y autorización» de los radares de control de velocidad en rutas provinciales.

Además, determinaron la finalidad del dinero de las multas y fijaron como autoridad de aplicación a la dirección provincial de Seguridad Vial.

Entre los criterios para autorizar los equipos, se incluyó una evaluación técnica de las zonas con mayor índice de siniestralidad y la priorización de sectores críticos como zonas escolares, urbanizaciones, y cruces de rutas.

La reglamentación, según pudo conocer este medio, correría por cuenta de la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo provincial.

La Ruta 7, entre restricciones, radares y accidentes graves

Esta última cartera, a cargo de Luciana Ortiz Luna, fue la que puso en marcha desde este fin de semana una serie de medidas para lograr un corredor especial y seguro sobre la Ruta Provincial 7, entre San Patricio del Chañar y Añelo.

«Bajar la velocidad no es una opción, es una obligación moral y legal para proteger vidas”, aseguró la funcionaria de Rolando Figueroa.

En el mencionado tramo, el Gobierno anunció la instalación de un tráiler de control integrado para el control vehicular, sanitario y de seguridad vial, así como también de cuatro «Unidades de Respuesta Inmediata (URIs)», conformadas por equipos interdisciplinarios para estar operativas en horarios críticos (de 06:00 a 09:00 y de 16:00 a 20:00).

También se recomendó al tránsito pesado circular después de la 10 de la mañana o durante la madrugada, con la posibilidad de implementar horarios de circulación obligatoria «si realmente se ve que es necesario«, explicó Ortiz Luna en un comunicado oficial.

El plan, que ya venía siendo trabajado, terminó de tomar forma luego de la seguidilla de accidentes viales con consecuencias fatales, en uno de los cuales perdieron la vida dos trabajadores estatales de Neuquén.

Otra de las medidas en análisis era la colocación temporaria de radares o algún tipo de dispositivo de medición para garantizar la reducción de la velocidad máxima que también se anunció, desde los 110 km/h hasta los 80 km/h.

Sin embargo, el vínculo técnico y normativo entre esa opción y lo dispuesto por la ley provincial en cuestión, no fue detallado de momento en forma oficial, pese a las consultas de este medio.

Radares en Neuquén: la situación de un municipio sobre una ruta nacional

En varias páginas web, incluso algunas que simulan ser oficiales, cuando se mencionan los radares habilitados en rutas nacionales que cruzan Neuquén aparecen dos supuestamente instalados sobre la Ruta 22, a la altura de Senillosa.

Lucas Páez, intendente de esa localidad, habló con Diario RÍO NEGRO y aclaró que si bien se obtuvo la habilitación nacional, por la jurisdicción de la ruta, todavía no fueron colocados ya que se espera la sanción de una ordenanza por parte del Concejo Deliberante.

Justificó la necesidad de utilizar estos dispositivos en el incumplimiento de los automovilistas. Aseguró que desde la transformación de la ruta en multitrocha son repetidos los casos de vehículos que no frenan ante el semáforo en rojo, por ejemplo.

El jefe comunal resaltó lo peligroso de este tipo de infracciones, también porque la vía «parte en dos» a la ciudad, que tiene oficinas públicas, sectores comerciales y zonas residenciales a ambos lados de la misma. «La comunidad educativa también nos presionó para que intervengamos», dijo, en relación con los estudiantes y el personal docente que debe cruzar de norte a sur o al revés.

En cuanto a los plazos, dijo que todavía no están resueltos y que la ordenanza que se envió al Legislativo local está actualmente siendo revisada en comisión. En esa instancia, esperan definir el detalle normativo que permitirá colocar los radares.

Según adelantó Páez, los aparatos serán dos y por tratarse de una ruta nacional, no se encuentran alcanzados por la ley aprobada por los diputados neuquinos. La misma situación se da con los ubicados en Picún Leufú y Villa La Angostura, donde pasan las rutas nacionales 237 y 40, respectivamente.