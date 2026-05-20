Incluir Salud en Río Negro: advierten atrasos y una cápita congelada desde 2022

La cobertura del Programa Federal Incluir Salud registra una caída sostenida en la provincia de Río Negro, en un contexto atravesado por la reducción de afiliados, diferencias en los datos sobre financiamiento y demoras en la transferencia de fondos nacionales que impactan en la prestación de servicios esenciales.

De acuerdo al informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, donde se detalla la evolución del padrón por provincia y los montos girados a las Unidades de Gestión Provinciales (UGP), los recursos transferidos a Río Negro registraron una caída cercana al 25% entre 2024 y 2025, pasando de aproximadamente $93 millones a $69 millones, distribuidos entre más de 8 mil beneficiarios del programa.

Sin embargo, los datos difieren de la información presentada por el Ministerio de Salud de Río Negro en respuesta al pedido de informe 454/26. Allí se indicó que «la cápita permanece congelada en $617,27 por beneficiario desde 2022«, lo que arrojaría un financiamiento anual estimado en alrededor de $62,4 millones para los 8.423 afiliados actuales. La diferencia entre ambos informes supera los $7 millones.

Valores desactualizados y demoras en los pagos

En este contexto, además de las diferencias entre los montos informados por Nación y Provincia, desde el programa provincial advirtieron sobre las dificultades para sostener la cobertura con una cápita que no llega a los $700 por afiliado.

La coordinadora provincial de Incluir Salud Río Negro, Marcela Sánchez, aseguró que el valor «ha quedado completamente desactualizado frente al incremento sostenido de los costos en prestaciones, medicamentos e insumos médicos».

De acuerdo al informe oficial remitido por el Ministerio de Salud rionegrino, también persisten demoras en los cronogramas de pago y en la acreditación de los recursos nacionales. «La última cápita percibida por la provincia corresponde al mes de diciembre de 2025, siendo acreditada recién en abril de 2026″, manifestó Sánchez.

Además, se destacó que las demoras en el envío de fondos y suministros por parte del Estado nacional obligaron a la provincia a intervenir para garantizar la continuidad de prestaciones esenciales y evitar la interrupción de servicios para personas en situación de alta vulnerabilidad médica.

Entre los insumos afectados se mencionaron pañales, sondas, bolsas de colostomía y prótesis.