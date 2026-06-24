Weretilneck ratificó que no hubo un allanamiento por una causa vinculada a la AFA y evalúa acciones legales: «Es una mentira absoluta»

El gobernador Weretilneck durante una actividad este miércoles en Cipolletti. (Foto: Flor Salto)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desmintió este miércoles las versiones que daban cuenta de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno en el marco de una causa vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante una conferencia de prensa realizada en Cipolletti, el mandatario provincial rechazó de manera categórica la información y aseguró que no existió ningún procedimiento judicial ni secuestro de documentación o equipos.

«Primero desmentir. No hubo ningún allanamiento, ni en Casa de Gobierno, ni en ningún ministerio, ni tampoco a mí en particular», afirmó el Gobernador.

La versión había tomado estado público durante las últimas horas y señalaba que la Justicia Federal habría realizado un operativo relacionado con una investigación en la que aparece mencionado Juan Pablo Beacon, exdirigente ligado al fútbol argentino.

Weretilneck sostuvo que tampoco hubo pedidos de información ni requerimientos formales de ningún organismo judicial. «Como tampoco hay ningún pedido de información, de documentación, absolutamente nada que tenga que ver con el tema», señaló.

Consultado sobre posibles vínculos con las personas mencionadas en la publicación, el gobernador fue tajante. «La provincia no tiene, ni yo tampoco, ningún tipo de relación, ni política, ni comercial, ni ninguna característica», sostuvo.

«Todo lo que se sabe es una mentira absoluta total», aseguró.

«Es una operación política», afirmó Alberto Weretilneck

El mandatario consideró que detrás de la difusión de la información existe una intencionalidad política y vinculó su origen a sectores opositores. «Evidentemente es una operación política», afirmó.

Según indicó, el recorrido que tuvo la noticia en redes sociales y distintos espacios digitales le permite asociarla a sectores del peronismo. «Cuando uno mira dónde se da origen a la noticia, quién es la distribución, las páginas que toca, se encuentra que es un sistema relacionado al peronismo«, expresó.

En ese contexto, sostuvo que: «Cuando no hay propuestas, cuando no hay ideas, cuando no hay proyectos de provincia, lo único que queda es el agravio, la mentira y la falsedad», manifestó.

Weretilneck analiza acciones legales

El Gobernador de Río Negro también confirmó que sus abogados analizan la posibilidad de iniciar acciones judiciales por la difusión de la información.

«Probablemente sí», respondió cuando fue consultado sobre una eventual presentación. Sin embargo, aclaró que habitualmente evita recurrir a la Justicia en este tipo de casos por respeto al trabajo periodístico. «No soy de hacerlo porque, primero, soy respetuoso de la libertad de prensa, soy respetuoso del trabajo de los periodistas siempre», indicó.

Sin embargo, consideró que la situación es diferente cuando se difunden hechos que, según afirmó, no ocurrieron. «Cuando se habla de la falsedad, cuando se habla de la mentira, y la mentira y la falsedad no corroborada, me parece que tenemos que accionar», sostuvo.