Río Negro reunió a empresas y parques industriales en Cipolletti: «No hay una sola zona que no vaya a crecer»

La jornada también representó el cierre de un ciclo de capacitaciones destinadas a los equipos técnicos de los parques industriales de Río Negro. Foto: Flor Salto.

Representantes de empresas, parques industriales, especialistas, cámaras empresariales, emprendedores y autoridades participaron este miércoles del Nodo APIA Río Negro 2026 en Cipolletti, una jornada organizada por el Gobierno de Río Negro y la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) para debatir estrategias vinculadas al desarrollo productivo y la atracción de inversiones.

La generación de empleo, la radicación de nuevas empresas y la necesidad de adecuar la infraestructura industrial para acompañar el crecimiento económico fueron algunos de los principales ejes que atravesaron la jornada. También se analizaron herramientas vinculadas al financiamiento, la logística, la sustentabilidad, la eficiencia energética y el desarrollo de proveedores.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Parques Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó que la jornada también representó el cierre de un ciclo de capacitaciones destinadas a los equipos técnicos de los parques industriales rionegrinos. Según explicó, el objetivo fue fortalecer capacidades locales y generar espacios para compartir experiencias entre municipios que enfrentan desafíos similares.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó que «gran parte del desarrollo de esta zona del Alto Valle tiene que ver con la creación de parques industriales y con el ordenamiento territorial». Además, sostuvo que el crecimiento asociado a Vaca Muerta exige planificar dónde se instalarán las nuevas empresas y afirmó que la ciudad busca generar más empleo a partir de la radicación de industrias, firmas logísticas y tecnológicas.

Intendentes de las distintas regiones de Río Negro participaron del encuentro. Foto: Flor Salto.

Del encuentro participaron intendentes y representantes de distintos municipios de Río Negro, entre ellos María Emilia Soria (General Roca), Gustavo Amati (Fernández Oro), Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Daniel Hernández (Campo Grande), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Mabel Yahuar (Los Menucos), Roxana Fernández (Sierra Grande) y Luis Albrieu (Villa Regina). También asistieron funcionarios provinciales y legisladores.

Modernizar y fortalecer los parques industriales, uno de los objetivos de Río Negro

Muchos de los parques industriales existentes fueron diseñados en contextos productivos muy distintos a los actuales. Por eso, Ponce consideró que el crecimiento de actividades vinculadas a la energía obliga a repensar infraestructura, servicios y planificación. «Muchos de los parques han sido desarrollados, pensados y planificados hace muchísimos años cuando la actividad productiva pasaba por otro lado», afirmó.

La funcionaria señaló además que buena parte de estos espacios son administrados por municipios y cuentan con equipos reducidos. En ese contexto, sostuvo que fortalecer la capacitación técnica resulta clave para acompañar el crecimiento de nuevas inversiones y mejorar la gestión de los parques industriales.

El encuentro tendrá continuará mañana con más paneles y oradores. Foto: Flor Salto.

Durante la apertura, el gobernador Alberto Weretilneck planteó que Río Negro atraviesa una etapa diferente de desarrollo y que las políticas vinculadas a los parques industriales deben contemplar las particularidades de cada región. «No se puede pensar el desarrollo económico de la provincia de una manera lineal», afirmó, al remarcar que cada zona tiene actividades, desafíos y oportunidades distintas.

Inversiones y nuevos desarrollos privados en Río Negro

Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue la necesidad de generar nueva infraestructura para recibir empresas. En ese sentido, Ponce sostuvo que la Provincia viene promoviendo la participación del sector privado en el desarrollo de parques industriales y remarcó que la demanda de espacios para radicación continúa creciendo. «Necesitamos que se desarrolle infraestructura industrial privada que pueda receptar todas las inversiones y las empresas que hoy se están queriendo venir a radicar», aseguró.

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, vinculó este fenómeno con el crecimiento que experimentan distintas actividades económicas de Río Negro. Según explicó, los proyectos energéticos, mineros, turísticos, tecnológicos y agropecuarios están despertando interés tanto de empresarios locales como de otras provincias.

Como muestra de ese escenario, Confini señaló que actualmente avanzan cinco nuevas áreas industriales impulsadas por desarrolladores privados en Cipolletti. La funcionaria consideró que estos proyectos reflejan el impacto que están teniendo las políticas de promoción y el crecimiento económico en distintas regiones de la provincia. «Muchos inversores, no solamente rionegrinos sino también de otras provincias, han tenido mucho interés», destacó.

«No hay una sola zona de la provincia que no vaya a tener crecimiento económico», afirmó Alberto Weretilneck

Para Rodolfo Games, presidente de APIA, el contexto actual abre oportunidades que van más allá de las actividades tradicionales de la provincia. El titular señaló que a la fruticultura, la ganadería y el turismo se suma ahora el efecto que genera Vaca Muerta sobre toda la región. «Va a tener mucho desarrollo en función de empresas que están cercanas a ese nodo», sostuvo.

El presidente de APIA destacó además el crecimiento de la infraestructura industrial rionegrina y aseguró que actualmente existen más de 30 parques industriales y proyectos en distintas etapas de desarrollo. Según indicó, ese volumen posiciona a Río Negro entre las provincias con mayor cantidad de iniciativas de este tipo en el país.

Foto: Flor Salto.

Weretilneck aprovechó el encuentro para defender las herramientas que impulsa la Provincia para atraer inversiones, entre ellas la nueva ley de áreas industriales, los beneficios fiscales para empresas y desarrolladores y el Fondo de Garantías de Río Negro. También planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado provincial, los municipios y el sector privado para acompañar la expansión económica.

Al cerrar su exposición, el gobernador vinculó el futuro de los parques industriales con el crecimiento que proyecta para todas las regiones de Río Negro. «No hay una sola zona de la provincia que no vaya a tener crecimiento económico», afirmó, al mencionar el avance de la minería en la Región Sur, el desarrollo energético en la costa atlántica, la consolidación agroindustrial del Valle Medio y el impacto de Vaca Muerta sobre el Alto Valle.