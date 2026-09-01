La vereda de la avenida Argentina que lleva el nombre de una desaparecida en Neuquén

Familiares de Mirta Tronelli y sobrevivientes del Terrorismo de Estado en la región participaron de la reposición de la baldosa (foto Cecilia Maletti)

El lunes se llevó a cabo la reposición de una baldosa con el nombre de Mirta Tronelli, un joven de 22 años que fue secuestrada de la oficina de Acción Social cuando funcionaba en el primer piso de la vieja galería española de Neuquén capital. Era presidenta del centro de Estudiantes de Trabajo social (en la UNCo) y sigue desaparecida.

Las baldosas de la Memoria integran la ordenanza que fue creada para la difusión de los hechos ocurridos en la ciudad durante el Terrorismo de Estado y forman parte del circuito de la identidad de la ciudad.

La subsecretaría de Derechos Humanos de la comuna destacó la importancia de la «responsabilidad colectiva» de la Memoria, mientras estuvieron presentes sus sobrinas, hermana, amigas de militancia, organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la persecución política en el Alto Valle.

La actividad se llevó a cabo como parte del día internacional de las personas desaparecidas. Y el 16 de septiembre, en conmemoración de la «noche de los Lápices», en el secundario San Martín, también se repondrán otras cinco baldosas de los estudiantes de ese secundario que fueron secuestrados (en Buenos Aires o en Neuquén) a los pocos años de haber egresado.

El hito con el nombre de Mirta Tronelli quedó en la vereda de la avenida Argentina, en el lugar donde el grupo de tareas la secuestró en junio de 1976 (foto Cecilia Maletti)

Se recordó además que hoy, en Alcorta 373 (sede de Aten) se hará un conversatorio con Adriana Metz, hermana del Nieto recuperado 140, que nació en el centro clandestino «La Escuelita» de Bahía, tras el secuestro de Graciela y Raúl Metz en Cutral Co, que siguen desaparecidos.

«Ella trabajó en este lugar y se la llevaron a plena luz del día hace más de 50 años, la recodamos como entonces. La baldosa le muestra a las nuevas generaciones que ella vivió, trabajó y luchó por una militancia. Yo me volví de Córdoba cuando ocurrió esto y empezó la búsqueda de Mirta con mis papás y ahora continué con ese legado», dijo Silvia Tronelli, su hermana.

En el lugar se informó que otras cinco baldosas con los nombres de Ricardo «Panchito» Raby, Susana Mujica, Ricardo “Caíto” Sapag, Enrique «Ique» Sapag y Roberto “El Champa” Rigoni se repondrán al pie de las escalinatas del secundario San Martín, en un aniversario más de la Noche de los Lápices, cuando los secundarios organizados en centros de estudiantes, desaparecieron en Buenos Aires.

Las actividades como parte del día internacional de las personas desaparecidas continuarán hoy en Alcorta 373, con un conversatorio del que participará Adriana Metz y Sara Mansilla (foto Cecilia Maletti)

«El compromiso con Mirta y los 30 mil es poner el cuerpo en las luchas por los derechos, por las causas nobles, por hacer que se respete la dignidad humana. Y la sensibilidad y el conocimiento que tenemos para que sus sueños, utopías y esperanzas apuntando a un porvenir diferente de las injusticias, de la pobreza y la crueldad, sea posible», dijo Silvia Barco, presidenta de la APDH quien insistió en que «más allá de reponer la baldosa y mostrar su historia, es también ese testimonio de vida».

La referenta de la organización, Sara Mansilla recordó que mantener la memoria de lo que ocurrió durante la última dictadura cívico, militar es «no solo para recordar a Mirta y rendir homenaje, que lo hacemos; sino que estas generaciones comprendan lo que pasó y que no se debe repetir: es un acto de crear conciencia y evitar que vuelva el fascismo en momentos en los que vivimos de mucha crueldad», sostuvo.