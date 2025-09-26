Weretilneck respaldó el referéndum de Bariloche: “Yo estoy de acuerdo”

El gobernador Alberto Weretilneck habló en el foro Consenso Patagonia y también ante la prensa respaldó el referéndum de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El gobernador Alberto Weretilneck dio su apoyo al referéndum popular convocado por el intendente Walter Cortés para el 9 de noviembre, mientras que por la vía judicial el máximo tribunal analiza una situación de conflicto de poderes planteada por concejales opositores.

El referéndum tiene diez preguntas de distintas temáticas, seis de las cuáles se basan en proyectos de ordenanza que están en análisis en el Concejo Deliberante, pero el intendente meses atrás decidió avanzar con la consulta popular vinculante y reforzó sus críticas a la labora del cuerpo deliberante.

Hoy el jefe comunal recibió el respaldo del gobernador a pesar de que los concejales de Juntos Somos Río Negro acompañaron una comunicación de rechazo a la consulta tratada meses atrás en el Deliberante.

“Yo estoy de acuerdo, creo que nunca está de más consultar a los vecinos y las vecinas sobre las decisiones de los gobernantes”, afirmó Weretilneck ante la consulta de Diario RÍO NEGRO respecto del referéndum popular.

Las declaraciones se dieron en rueda de prensa, antes de participar este viernes del foro debate Consenso Patagonia, en Bariloche, a donde el mandatario llegó con el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y la legisladora de JSRN, Marcela González Abdala, quien es crítica de la gestión municipal.

Respecto al referéndum, el gobernador acotó: “Me parece que no hay que rehuirle a consultar y opinar. Es validar los actos de los gobernantes a través de la consulta a los vecinos sea con el mecanismo de la Carta Orgánica Municipal o con distintos mecanismos, siempre viene bien”.

En el ámbito judicial, esta semana el Superior Tribunal de Justicia rechazó un planteo de inconstitucionalidad del gremio Soyem, aludido en una de las preguntas del referéndum, y días atrás el mismo tribunal aceptó tratar el conflicto de poderes que impulsaron concejales opositores.

Los ediles ayer expresaron sus expectativas por una resolución inmediata de su demanda que de ser favorable podría hacer caer la consulta popular. Esa acción judicial no fue acompañada por los concejales de JSRN.