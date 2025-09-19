Weretilneck participará en un foro con una agenda vinculada al conflicto mapuche

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó asistencia en el foro Consenso Patagonia que se realizará el 26 de septiembre en Bariloche con una agenda vinculada al debate por las problemáticas de comunidades mapuches.

El espacio de debate es impulsado desde la pandemia y surgió en Bariloche con referentes empresariales, ruralistas, entre otros, con una mirada crítica a la problemática por la cuestión territorial mapuche. Surgieron “preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la región”, indican desde la agrupación que amplió su campo de acción a la Patagonia.

Este mes volverá a Bariloche con el cuarto foro debate sobre “Estado, empresas, sociedad: hacia políticas de inclusión” y entre los asistentes se confirmó al gobernador y también al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj, funcionario del gobierno de Javier Milei que también estuvo en la gestión de Mauricio Macri.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron a RÍO NEGRO la asistencia de Weretilneck, que por esos días transitará el último mes de la campaña nacional y compartirá espacio con un público que supo conquistar anteriormente el PRO, incluso de ese núcleo surgió la actual legisladora Martina Lacour.

La propuesta se presenta con el eje en “problemáticas de la región cordillerana patagónica, tales como el ordenamiento territorial, los incendios forestales, la convivencia social y el desarrollo productivo”.

El gobernador no fue incluido como expositor en algún panel, pero sí el funcionario nacional que disertará bajo el lema “Hacia una política indígena que ordene el territorio”. Además participará el filósofo Santiago Kovadloff en el cierre.

La agenda del foro

En la agenda se encuentran los paneles: “Reconocimiento de comunidades e implementación de consulta previa libre e informada”, a cargo de Sonia Ochoa y Alejandro Collia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; “Promoviendo la reconciliación con los pueblos indígenas en un mundo cambiante”, con Jonathan Sauvé (consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de la Embajada de Canadá); “Procesos de diálogos permanentes, a cargo de Jorge Retamal (exdirector de la Conadi – Chile) y Guillermo Turner Olea (gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Papelera CMPC – Chile); y “Nuevas tendencias Jurisprudenciales sobre la cuestión indígena, a cargo de Mariano Sarmiento y José Luis Bianco (Consensos Patagónicos).

Otros temas ajenos a la cuestión mapuche serán: “La urgencia de prevenir los incendios forestales y su detección temprana”, a cargo de Juan Trebino (Consensos Patagónicos), la empresa Securion y Max Knüll (Presidente de la Fundación Tierras Patagónicas); “¿Cómo pueden las comunidades de la Patagonia ser socias accionistas en el negocio de la energía renovable?”, a cargo de Stella Zapata (Comunidad mapuche Millaqueo y Presidenta Cla Nehuen Antu S.A) y Juan Dumas y Ramiro Fernández (socios de Meliquina Desarrollos S.A.S.).