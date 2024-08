Weretilneck se ilusiona con Calcatreu y destacó una «valiente decisión» tras la audiencia pública

Weretilneck no asistió a Jacobacci pero siguió minuto a minuto lo que ocurría en la audiencia pública. Archivo

El gobernador Alberto Weretilneck siguió atento la transmisión por streaming de la audiencia pública por el proyecto Calcatreu que ayer se realizó en Jacobacci y el reporte que sus colaboradores le trasladaba, y al final de la noche, tras 11 horas de exposiciones celebró victorioso el apoyo y habló de un «hito» para la región.

En los últimos días el gobernador decidió no viajar a Jacobacci ante la posibilidad de manifestaciones (que finalmente no ocurrieron), pero envió a casi todo su gabinete en pleno y muchos legisladores de Juntos Somos Río Negro, liderados por el presidente de bancada Facundo López. También la senadora Mónica Silva fue de la partida de dirigentes del oficialismo.

La conclusión final que hace el Gobierno de la audiencia es que tiene el apoyo popular para avanzar en la autorización de la explotación minera a cielo abierto de oro y plata en Calcatreu, a unos 85 kilómetros al sur de Jacobacci.

«Quiero felicitar al pueblo de Ingeniero Jacobacci y a toda la Región Sur por su valiente decisión de decirle SÍ al proyecto minero Calcatreu. Esta elección marca un hito para la región y abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo», expresó Weretilneck.

Lo cierto es que en la audiencia pública hubo una abrumadora mayoría que respaldó la explotación minera, ante solo un puñado de voces disidentes y las organizaciones ambientalistas y pueblos originarios decidieron no participar para no convalidad el espacio de participación que no es vinculante.

«Con Calcatreu, estamos impulsando un proyecto que traerá empleo, inversión y prosperidad a todo Río Negro, siempre con un compromiso firme con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de nuestra gente», aseguró el mandatario al difundir su mensaje anoche.

Acotó que tras la audiencia «estamos dando un paso fundamental hacia el futuro de Río Negro» y dejó un mensaje a los jóvenes a quienes ubicó como «protagonistas» del cambio en la provincia. «Con nuevas oportunidades laborales y un entorno propicio para el aprendizaje y el progreso, estamos construyendo un Río Negro donde las próximas generaciones puedan soñar en grande y concretar sus aspiraciones. El futuro es hoy, y lo estamos forjando juntos», concluyó el gobernador.

Ministros y legisladores, los voceros de Weretilneck en la audiencia

En el gimnasio de Jacobacci hablaron en nombre del gobierno el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz; el titular de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la secretaria de Energía, Andrea Confini (quien presidió la audiencia); el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro.

El legislador Facundo López defendió el proyecto Calcatreu en la audiencia de Jacobacci. Foto: Chino Leiva

Los legisladores Norberto Moreno y Soraya Yahuar se expresaron a favor y remarcaron el cambio para la Región Sur, de donde ambos son representantes.

Mientras que Facundo López tuvo una intervención de corte más político respondiendo las críticas de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) a quien le recordó que la expresidenta Cristina Kirchner y el exgobernador Carlos Soria, referentes de la bancada política que hoy integra, se han expresado a favor de la minería. «Mientras haya un pibe con hambre no voy a abandonar el proyecto Calcatreu«, refirió el titular de la bancada oficialista en una frase que atribuyó al exgobernador roquense.

También el legislador peronista Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), que se expresó a favor de la extracción minera, recordó a Soria como un referente que buscó dar vuelta la página en la Región Sur al derogar la ley anticianuro, aunque expresó críticas al Gobierno por el abandono de la mina en Sierra Grande y reclamó controles estrictos para evitar contaminación. También apuntó a dirigentes de JSRN que antes integraban las filas del radicalismo y alentaron la ley anticianuro en 2006.

El cierre de la audiencia, cerca de las 20, estuvo a cargo del legislador Lucas Pica que también deslizó respuestas a Odarda y se refirió a Weretilneck como el artífice del impulso de la minería y el «amigo de la Línea Sur».