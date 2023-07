Ya están las boletas de las ocho ofertas en Río Negro y qué ocurrió con la de Milei

El juez electoral federal en Río Negro, Hugo Greca resolvió en relación a los modelos de boletas para las elecciones Primarias del 13 de agosto.

Con la participación de las secretarias electorales Mercedes Barcos y Silvina Gutiérrez, el magistrado realizó la audiencia de los apoderados de partidos y alianzas para definir las características de las ocho boletas inscriptas en Río Negro de precandidatos a Diputados y Parlamentarios del Mercosur.

Siete de las ofertas en Río Negro se anexarán a postulaciones de fórmulas nacionales, salvo la del oficialismo (Juntos Somos Río Negro) que participará exclusivamente al Congreso y al Parlasur.

En el debate judicial, Juntos Somos Río Negro ratificó su impugnación al partido FE por sus boletas en Río Negro para Diputados ya que utiliza “los mismos colores y diseño” que la alianza nacional La Libertad Avanza, que “no le fueron oportunamente autorizados” y afirmó que “se apropió así de la identidad con el uso de su denominación y logos como propios”, “confundiendo al electorado de este Distrito”.

La otra impugnación, planteada también por su apoderado Damián Torres, se centró en la “adhesión de la boleta” de precandidatos a la Cámara Baja, con la primera postulación para Lorena Villaverde, al entender que no existieron autorizaciones partidarias para que ese tramo se anexe al tramo presidencial encabezado por Javier Milei.

En la audiencia, el apoderado de FE, Jonatan O´Rourke ratificó su descargo inicial en relación a la existencia de “un vínculo jurídico válido que relacione a La Libertad Avanza y el Partido FE”.

El tramo encabezado por Lorena Villaverde, candidata a Diputada en Río Negro, podrá ir anexado a la boleta presidencial de Javier Milei. Foto Gentileza

En su resolución, el juez Greco trasladó observaciones para corregir diseños y componentes menores en los diferentes modelos mientras que en el conflicto planteado por la impugnación de JSRN aceptó el pedido del oficialismo de que la boleta de FE no sea igual a la de Milei aunque rechazó aquel referido a la imposibilidad de que el tramo de la Provincia se adhiera al tramo del libertario.

Otro modelo, pero con adhesión

Puntualmente, Greca no hizo lugar a la pretensión de JSRN de apartar la boleta de Milei del tramo del partido FE, encabezado por Villaverde.

El magistrado permitió la adhesión y argumentó que “para que la boleta de un partido pueda ser impresa de modo conjunto a la de otra agrupación es necesario que entre ellos exista un vínculo jurídico”.

Consideró que el ““Partido Fe” de Río Negro integra la coalición nacional “, “en cuyo seno se postulan los precandidatos a Presidente, Vicepresidente de la Nación y Parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, con los cuales pretende confeccionar la boleta común, razón por la cual corresponde concluir que se encuentra acreditado el vínculo jurídico entre ambas”.

En cambio, Greca exige que la boleta de Villaverde no sea igual a la presidencial ya que el “Partido Fe de Río Negro no forma parte de la mentada coalición de orden nacional, no puede atribuirse la utilización en sus papeletas distritales ni del nombre ni de los logos o emblemas, todos instrumentos constitutivos de una alianza a la que, repito no pertenece, los que fueran, además, asignados y registrados como atributos exclusivos por el Juzgado Federal con competencia electoral de Capital Federal”.

Resaltó que permitirle el diseño propuesto “llevaría a confusión al electorado al momento de la emisión del sufragio, ya que claramente el Partido Fe los toma “como suyos” como si fuera parte de dicha coalición”. Dispone que se elimine el “modelo de boleta aportado”, y planteando que no figura la denominación “La Libertad Avanza”, entre otras correcciones.