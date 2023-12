Zdero asumió la gobernación de Chaco y al igual que Javier Milei dijo que “no hay plata”

Luego de 16 años de gobiernos peronistas en el Chaco, el mandatario Leandro Zdero que ganó con las elecciones con Juntos por el Cambio, asumió la gobernación esta mañana con un discursó donde remarcó la austeridad, en sintonía con el presidente electo Javier Milei.

Acompañado por la vicegobernadora electa, Silvana Schneider, el radical Zdero recibió el bastón de mando, fue saludado por los miembros del Poder Legislativo de todos los bloques parlamentarios y luego fue el turno de su discurso inaugural de gestión.

“No somos populistas. No vamos a hacer demagogia. Los que crean que todo será fácil es porque subestiman las dificultades de estos tiempos”, aseveró.

Al inicio de sus palabras, Zdero sostuvo que “hoy se cumple un gran sueño. Venimos a ratificar el compromiso de trabajar por el sueño de un Chaco mejor. Nuestro gobierno será un gobierno de puertas abiertas de consenso, eficiente, y de diálogo y sobre todo las cosas, con los pies en la tierra. Nuestra causa es el bienestar de los chaqueños”.

Luego, advirtió que “reparar las asimetrías no será una tarea fácil. La política está en deuda con los chaqueños porque la política se equivocó y dejo de escuchar. Es con la gente, al lado de la gente o no es nada”.

“Con esta gestión se terminan los funcionarios de escritorio. La soberbia debe quedar de lado”, lo que despertó los primeros aplausos.

Al realizar un diagnóstico de la provincia, Zdero consideró que “la situación no es óptima. Recibimos una provincia muy mal administrada y con el índice de pobreza más alto del país”.

En esa línea, informó que instruyó para que “se inicien las auditorias sobre cuál es la situación real de la provincia” para “informar a los chaqueños sobre cuál es el estado del Estado”.

El flamante gobernador envió un mensaje a los empleados públicos al aseverar que “se viene un Estado eficiente, de calidad, moderno y que resuelva los problemas de los chaqueños”.

“La provincia es cuna del desorden. Nos proponemos ordenar cada ministerio, cada empresa estatal, y ente descentralizados, lo que será una tarea titánica”, graficó.

En cuanto a la protesta social, dio que no la impedirá, pero advirtió. “Creo que también existe el derecho a circular porque abrazo la libertad y creo en los consensos. Por eso, convocaremos a todas las organizaciones porque creemos a la paz social, pero no vamos a permitir que nos atropellen con prepotencia”.

En esa línea, advirtió que “nadie se crea que tiene autoridad superior sobre el resto de la sociedad. Vamos a escuchar a todos, pero nadie es más importante porque hace más barullo. Las reglas han cambiado a partir de hoy mismo, no aceptaremos extorsiones ni en público, ni en privado”.

Ante aplausos del auditorio, Zdero señaló: “Los intermediarios de la pobreza no tienen cabida en nuestro esquema” y adelantó: “La prioridad es el orden y, por eso, anunció la convocatoria para el próximo martes a los intendentes, abandonando las preferencias partidarias y sin divisiones”.

Durante su discurso, reiteró en varias oportunidades: “Nuestra prioridad es la gente”; y agregó que “se debe prestar principal atención a la seguridad, la salud y la educación”, luego de realizar un diagnóstico crítico de la situación actual de esas áreas.

“Seremos un gobierno austero sin mal gastar en asuntos menores en un contexto donde no hay plata a nivel nacional y provincial”, definió el gobernador de JxC.

En ese punto, Zdero fue contundente: “Les pido a los chaqueños optimismo para enfrentar lo que viene y también le pido paciencia porque estamos en un tiempo convulsionado del país y la provincia”.

“Claro que será duro y que debamos soportar momentos angustiantes. Pero no debemos olvidar que hemos vivido una larga agonía por décadas y que en esa dinámica nos hemos acostumbrado a la pobreza y a la indigencia, a la mediocridad y a la corrupción”, destacó.

“Debemos salir de este círculo vicioso, pero el proceso no será breve, ni sencillo; ni fácil, ni placentero. Durante ese lapso, ayudaremos a los más vulnerables. Nada se consigue sin esfuerzos. La dignidad requiere sacrificios. Los que crean que todo será fácil es porque subestiman las dificultades de estos tiempos. No haremos demagogia. No somos populistas”, consideró.

En un mensaje final, expresó: “Nos vamos a levantar, chaqueño. Miremos hacia adelante. No es tiempo de rendirse, es tiempo de empujar, es tiempo de esfuerzo, es tiempo de un nuevo Chaco. Es ahora. Es la hora de cambiar porque el Chaco puede y va a salir adelante”.

De la ceremonia en la ciudad de Resistencia participaron miembros del Poder Legislativo, Judicial, intendentes, fuerzas de seguridad y de la comunidad religiosa.

La jornada cívica de traspaso de mando continuó luego con el traspaso de mando en la Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador saliente Jorge Capitanich.

Por la tarde, será el turno de la jura de los ministros del gabinete de Zdero y luego habrá a partir de las 20, un festival por los 40 años de democracia y la asunción del mandatario provincial de Juntos por el Cambio (JxC).

El flamante gobernador chaqueño participará mañana de la asunción presidencial de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, según confirmaron fuentes oficiales.

Tras 16 años de gobiernos peronistas al frente del Poder Ejecutivo de Chaco, la Gobernación vuelve a manos del radicalismo en alianza con JxC, con la conducción del arquitecto Leandro Zdero, que derrotó al mandatario peronista Jorge Capitanich en un balotaje con el 46,18 por ciento de los votos, seguido por el gobernador saliente con el 41,65%.

Con información de Télam