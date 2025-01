Zulma Reina consolida su rol en la Legislatura y hay dudas sobre las extraordinarias en Neuquén

Gloria Ruiz quedó destituida de su cargo hace casi un mes y, aunque la biografía en sus redes sociales todavía la describa como vicegobernadora, tiene reemplazo y muy activo. La vicepresidenta primera a cargo ahora de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, comenzó el año marcando su nuevo perfil institucional que confirma que no se irá a ningún lado.

El gobernador Rolando Figueroa ya la hizo parte de las reuniones de gabinete y la convocó al acto de asunción de nuevas autoridades el primer día hábil del 2025 en Casa de Gobierno.

Allí destacó la «muchísima experiencia» de Reina, su formación y aseguró sentirse halagado de que sea quien conduzca el Poder Legislativo.

Los diputados ya habían anticipado que la continuidad de Reina como principal autoridad de la Cámara en los próximos tres años no estaba en duda, pero si acaso quedaba alguna, los últimos movimientos lo confirmaron.

La nueva «vicegobernadora» ya renovó el gabinete político de la Legislatura, aunque casi en la totalidad con cargos de la planta permanente, y concretó 65 bajas de designaciones que había dejado su antecesora.

Desde su entorno aseguraron que el receso también la encuentra activa, con tareas administrativas y de organización de la nueva gestión que consolidará a partir de este año. Es su segunda vez en un cargo de conducción legislativa porque presidió el Concejo Deliberante de Neuquén a fines de los 90.

A Reina le tocará administrar finalmente el ultra debatido presupuesto de 56.065 millones de pesos de la Legislatura, crear el reclamado fondo de contingencias de 6.000 millones. Resta ver qué hará con el programa “Todas las voces”, que tiene una partida de 1.212 millones y era una de las reservas de Ruiz para hacer política.

Obras para Casa de las Leyes

En el corto plazo, Reina buscará realizar reparaciones en el complejo cultural Casa de las Leyes, un área que quedó también bajo la mira cuando se desató el escándalo con Ruiz y su hermano Pablo, quien tenía el cargo de coordinador.

Se trata del acceso por Corrientes y de algunas áreas de la avenida Olascoaga cuyo deterioro se detectó tras una recorrida a fin de año. Desde la Legislatura plantearon que «debido al monto que implican los arreglos, es necesario convocar a licitación» porque hay que «demoler y construir todo desde cero». Ya hay un expediente en el área de Compras y se debe elaborar un pliego para la licitación.

El objetivo sería llegar con las reparaciones listas a marzo, fecha en la cual aumentan las consultas de los estudiantes que inician las clases a la biblioteca del complejo.

Sesiones extraordinarias sí o no

La vicepresidenta a cargo deberá ser también la encargada de convocar a la Comisión Observadora Permanente si el gobernador finalmente envía algún proyecto para tratar en extraordinarias. Los diputados que la integran son Federico Méndez y Luz Ailín Ríos de Comunidad, Gisselle Stillger de Arriba Neuquén, Marcelo Bermúdez del PRO y Ludmila Gaitán del MPN.

Si bien el Ejecutivo anticipó que tenía intenciones de presentar la ley de Ficha Limpia durante enero, hay legisladores que advirtieron que no interrumpirán el receso para esa medida. No porque no quieran aprobarla, sino porque no ven la urgencia.

En Economía también están trabajando un proyecto para modificar el estatuto del EPEN y buscarle un alivio impositivo, pero también está en veremos.