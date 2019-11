Por quinta vez roban en el comedor Quimey

El comedor comunitario de la tercera edad “Quimey” sufrió otro robo este sábado. Es el quinto robo que padecen, siendo que el último robo fue hace seis días.

Esta vez no robaron nada y sólo rompieron la puerta trasera. Por este hecho fueron detenidos dos adolescentes, de quince y catorce años por tentativa de robo. Al ser menores de edad, son inimputables y por lo tanto la ley no los puede juzgar. En estos casos se notifica a desarrollo social y los ingresa a un programa para brindarles contención.

Pese a la situación de vulnerabilidad que padece el Comedor Quimey y todas las personas que asisten a él, no han arreglado las puertas y postigos que protegen al espacio de contención social.

En los robos anteriores sustraían la comida para darles de comer a los 67 abuelos que asisten. Pero el último robo lo sufrieron el domingo 29 de octubre y según expresó la encargada, Patricia Céspedes, fue el peor de todos porque les quitaron todo. Se llevaron electrodomésticos como licuadoras y multiprocesadoras que utilizaban para moler la comida, para los abuelos que no tienen sus piezas dentales. Además sustrajeron las pertenencias de un abuelo que no tiene donde vivir. El abuelo está siendo alojado en el refugio Cura Brochero. Como no podía llevar sus pertenencias, las habían guardado en el comedor.

“El gobierno no se hace cargo, no le importa si nos roban, si no nos roban, si los abuelos tienen comida” expresó Patricia Céspedes en declaraciones radiales.