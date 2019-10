Le robaron todo a un comedor de ancianos de Neuquén

Este domingo, un comedor de Neuquén para la tercera edad llamado "Quimey" fue blanco de un robo que, según la encargada, Patricia Céspedes, fue el peor de los hechos que ya han sufrido anteriormente porque les quitaron todo.

Céspedes explicó que este fue el cuarto robo, pero que en los anteriores solo les sustraían la comida. Esta vez, contó, también se llevaron electrodomésticos y otros elementos. Entre esos, se encontraban la multiprocesadora con la que molían la carne para los ancianos que ya no poseen dientes.

También fueron robadas las pertenencias de un abuelo que no tiene donde vivir, lamentó la mujer. La encargada contó que lo había llevado a vivir a su casa porque el hombre estaba enfermo, pero, por causas personales, tuvo que pedir que lo alojaran en el refugio Cura Brochero. Como no podía llevar sus pertenencias, las habían guardado en el comedor.

Céspedes aseguró que, luego de los robos anteriores, les habían prometido reforzar la seguridad, pero no tenían registro de que se hiciera porque no observaba presencia policial en el comedor. “El Gobierno no se hace cargo, no le importa si nos roban, si no nos roban, si los abuelos tienen comida”, cuestionó en declaraciones radiales.

Al comedor asisten 67 personas, más dos familias numerosas, quienes almuerzan y se llevan una vianda para la noche. Quienes quieran colaborar con "Quimey" deben acercarse a Racedo y Avenida del Trabajador durante la mañana.