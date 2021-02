Preocupa el aumento de la población de perros callejeros en Cutral Co y Plaza Huincul

La cantidad de perros callejeros que se observa en las calles de Cutral Co y Plaza Huincul llevó a las organizaciones proteccionistas a reclamar ante las autoridades para que se realicen las castraciones masivas. Las proteccionistas piden que se intervenga quirúrgicamente al 20 % de la población canina y felina. Desde los municipios, se otorgan los turnos para las esterilizaciones que son gratuitas.

El crecimiento de la población callejera, especialmente de perros que son los más visibles –aunque gatos también aumentó su cantidad- llevó a las organizaciones proteccionistas a reclamar mediante notas a los dos municipios para que se cumpla con las castraciones masivas. Desde Conciencia Animal y Manos Amigas, se insiste en que las direcciones de Zoonosis, como consecuencia de la pandemia, durante mucho tiempo suspendieron las castraciones. Desde los organismos oficiales, se refuta este pensamiento con las fechas y datos.

Aunque para encaminar una solución además es necesario el compromiso y responsabilidad de los vecinos y vecinas, a la hora de decidir tener una mascota y ser responsable de su cuidado.

“Pedimos que se realicen las castraciones masivas, tienen mucha deficiencia e ineficiencia en el servicio de Zoonosis (de los municipios) y durante meses no se castró masivamente como debe ser”, describe Andrea, una de las integrantes de Conciencia Animal.

Explica que, si bien son los perros los que más se ven, la población de gatos aumentó porque existen colonias o asilvestradas en baldíos o techos.

“Pedimos que sea el 20% (de castraciones) porque no se ha hecho durante muchísimos meses, porque no estaba el recurso humano, económico, o no sabemos, exigimos que se cumpla”, reafirmó.

En el pedido a ambos municipios, se insiste en que se cumpla con las ordenanzas vigentes en todos sus términos y no en algunos. Esto es que las operaciones sean “gratuitas, masivas, extendidas, abarcativas y sistemáticas”, tanto para perros como para gatos, machos y hembras.

En Cutral Co, desde Zoonosis, su directora, Vanina Muñoz explicó que en todo el 2020, hubo solo dos meses en los que no se hicieron las esterilizaciones quirúrgicas. “En pandemia, a partir del 20 de marzo dejamos de atender, y abril y mayo completos cuando había cuarentena estricta no operamos, pero desde junio y hasta diciembre y luego, desde el 4 de enero estamos activos”, describió.

En Plaza Huincul, se reanudaron las esterilizaciones quirúrgicas a mediados de mayo cuando con turnos, se empezó a recibir a las mascotas.

Los dos municipios están declarados como “no eutanásicos” y tienen por ordenanza legislada cómo debe abordarse la problemática, y que evidentemente no es suficiente con la cantidad actual de operaciones que son gratuitas.

Finalmente, las organizaciones insisten en que no cuentan con apoyo económico para dar solución, a pesar de que en varias oportunidades los vecinos le demandan solución para los perros que son arrojados a la vía pública.

Castraciones semanales y quirófano móvil

Las castraciones tanto de perros como de gatos –machos y hembras- sigue en marcha en Cutral Co. En lo que va de febrero, ya se intervinieron quirúrgicamente a 180 animales, entre las dos especies. La mayoría de los turnos están destinados a los canes. Desde el área de Zoonosis se insistió en la necesidad de cumplir con los turnos otorgados.

Vanina Muñoz es la veterinaria a cargo de la dirección de Zoonosis, y después de explicar la modalidad de entrega de turnos, se recordó que las familias están más comprometidas y asisten con sus animales.

“Tuvimos asistencia casi perfecta en este último tiempo”, describió. Ahora, para marzo cuando se vuelva a abrir la agenda para los turnos, se intentará implementar una herramienta que permita además del turno, el aviso del recordatorio para que concurran con el animal. De lunes a jueves se operan a perros. Los viernes se deja para los gatos.

Los turnos se dan por whatsapp al número 2996562325. La persona que lo solicita debe especificar si se trata de perro o gato. En Plaza Huincul el número de Zoonosis es 4968550.

Aunque se escuchan quejas porque no les responden a los mensajes, Muñoz especificó que quedaron “muchos pendientes que no los abrimos así los podemos incorporar en el mes de marzo”.

En cuanto a la posibilidad del quirófano móvil, la veterinaria indicó que será una herramienta muy útil para recorrer las barriadas y llevar así la castración más cerca del vecino. De este modo se garantiza la llegada del animal hasta el lugar de la operación para la esterilización. Es una alternativa que está cada vez más cerca.

“La idea es programarlas estas mismas cirugías en cada barrio y con asistencia mejor para el vecino que no tiene vehículo y no sabe cómo acercarse hasta acá. Será muy utilizada y generará muchísimos beneficios para la localidad”, dio Vanina Muñoz.