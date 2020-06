Preocupa el crecimiento de casos en Huergo por compartir el mate

El haber compartido el mate en reuniones sociales y familiares, fue lo que provocó el crecimiento en la cantidad de casos positivos de covid-19 en Huergo. Así lo señalaron integrantes del Comité de Crisis local, quienes insistieron en pedido de cumplimiento de medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios.

En esta pequeña localidad de alrededor de ocho mil habitantes se contabilizan 13 casos activos, y hasta la noche del lunes 11 permanecían como casos sospechosos a la espera de resultados de hisopados. Por otra parte otras 11 personas figuran como curadas.

De los casos activos, 5 están internados en el hospital Carlos Ratti de Huergo, 6 permanecen en la Clínica Central de Villa Regina y 2 en el sanatorio Juan XXIII de General Roca.

Lo que causó alarma y preocupación fue que en solo una semana, tras la celebración del día del padre, los casos positivos crecieron en forma constante. El pasado domingo 21 se contaban 4 casos activos; mientras que ayer el número era de 14, pero bajó en uno con el alta a un paciente.

Por caso el sábado, a las 20 horas se había informado de 9 casos positivos, a las 21 se modificó el parte y se indicó que eran 11 los activos, y finalmente a las 23:30 nuevamente se actualizó con la confirmación de 12 casos de personas con covid-19 en la localidad.

"Estamos en una situación complicada en el hospital", dijo José María Lofiego, director del hospital Carlos Ratti de esta localidad al manifestar su preocupación por el crecimiento de casos activos en la última semana. "Creemos que no se respetó el distanciamiento, se ha tomado mate y ahora tenemos los resultados", agregó.

Al mismo tiempo insistió en que los vecinos de la localidad cumplan con las medidas de aislamiento y distanciamiento sociales, sin realizar reuniones "sin compartir mates y bebidas".

Claudia Méndez, bioquímica del hospital local e integrante del Comité de Crisis agregó que "estamos preocupados porque vemos que aumentan significativamente la cantidad de casos. Nuestra preocupación pasa porque no lleguen a los adultos mayores".

La profesional remarcó que de acuerdo al estudio del nexo epidemiológico, los casos en Huergo se dieron por reuniones familiares y de amigos, y por compartir el mate.

"Salir a caminar no contagia covid, andar en bici no contagia covid, hacer las compras no contagia covid. Contagia hacer reuniones sociales, compartir bebidas, compartir el mate. Necesitamos disminuir la cantidad de contagios en la localidad", enfatizó finalmente la integrante del Comité de Crisis de Huergo.