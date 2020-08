Preocupa un brote de covid en una pesquera de San Antonio

La pesquera cerró. Dudas sobre cuándo podrá reiniciar sus actividades.

Los casos de coronavirus siguen creciendo en la localidad y, ahora, la pesquera Río Salado se convirtió en un nuevo foco de contagio. La situación preocupa porque, luego del primer positivo entre los empleados, la cantidad de afectados siguió incrementándose.



Hasta ayer eran 7 los que dieron positivo y se aguardaba el resultado de otros 7 hisopados. Además estaba aislado un gran número de personas, a la espera de que manifestasen síntomas que obligaran a realizar nuevos testeos.



En la planta son alrededor de 130 empleados y la mayoría estaría en riesgo. Es que hasta el martes de la semana pasada el trabajo se realizó normalmente. Ahora la pesquera cerró hasta nuevo aviso y aunque presumían que podría reabrir el próximo lunes, la situación sanitaria los obligará a permanecer inactivos.

La voz de la empresa



“Nos habíamos reunido para evaluar el impacto tras los dos primeros dos casos de covid-19 en la localidad. Y, como ya no había capturas para procesar, íbamos a estar cerrados hasta el sábado (por el sábado 15 de agosto). Pero nos sorprendió la noticia del primer positivo de un empleado nuestro y, a partir de allí, nos pusimos a disposición de salud, se aislaron los contactos estrechos y se decidió que el edificio siguiera inactivo. Ahora ya se fumigó, pero hasta que no se resuelva la situación sanitaria no retomaremos tareas”, manifestó Clérica Martignoli, la referente de higiene y salubridad de la empresa.



Con respecto a la planta, los obreros afirman que desde marzo hasta mayo, cuando arrancó la pandemia, trabajaron divididos en dos turnos, para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social. Pero cuando comenzaron a llegar las cargas de langostinos volvieron a trabajar todos juntos, modalidad que mantuvieron hasta hace unos días.

El intendente Casadei, en un mensaje que transmitió a través de redes sociales, dijo que los vecinos tendrían que acostumbrarse a “convivir con el virus”.



Ese dato convierte la aparición del virus en un factor preocupante, debido a la cantidad de casos que podrían haberse generado ante la existencia del brote.



Cabe recordar que, hasta hace unos días, la ciudad estaba libre de contagiados.

Un matrimonio que viajó a General Conesa para asistir a un adulto mayor (antes de que en esa ciudad aumentaran los casos) habría sido la fuente inicial de contagio. Como uno de los integrantes de esa pareja trabaja en Alpat, rápidamente los obreros de esa planta fueron los que se vieron inicialmente afectados.



Ahora, la situación se extendió. Sin embargo, pese a que algunas actividades se habían restringido ni bien se conocieron los pacientes activos, en breve se reactivaría el ritmo normal. Al cierre de esta edición el intendente Adrián Casadei (JSRN) aún no había adelantado nada al respecto. Pero, a los dueños de gimnasios y a los de los restaurantes, desde la municipalidad les anticiparon que esta semana podrían retomar los primeros, y la próxima los gastronómicos.