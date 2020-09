Preparan nuevas prórrogas para las licencias de conducir en Bariloche

Desde el comienzo de la pandemia el municipio de Bariloche dispuso ya dos prórrogas en los vencimientos de licencias de conducir y prepara una tercera, a fin de evitar un desborde de las oficinas de Tránsito, que redujo su capacidad de atención en un 60% ante la obligación de cumplir los protocolos.

Luego de permanecer varias semanas cerrado, el centro de atención de Tránsito municipal, ubicado en el barrio Ñireco, reabrió sus puertas a fines de abril, con turnos estrictos, medidas de distanciamiento y desinfección constante de todos los muebles e instrumentos.

Tránsito es una de las dependencias municipales que más flujo de público recibe y desde el primer día quedó claro que la cuarentena obligatoria impondría un atraso difícil de revertir.

El director del área, Carlos Catini, dijo que las medidas sanitarias fueron muy efectivas porque “hasta ahora no hubo ningún contagio” relacionado con las tareas que allí se realizan. Pero admitió que debido a la situación excepcional no fue posible mantener el mismo ritmo y la atención promedio bajó de 220 a 96 personas por día. Pero los vencimientos no paran y ya se acumulan 6.800 licencias atrasadas. No está claro cuándo y cómo se pondrán al día.

Para no generar mayores contratiempos a los solicitantes, el municipio resolvió prorrogar por 180 días el vencimiento de las licencias que caducaron entre el 15 de febrero y el 15 de junio y por 90 días las comprendidas entre el 16 de junio y el 15 de octubre.

El beneficio alcanza también a los carnet profesionales, lo cual representa una ayuda económica para sus titulares, ya que se renuevan cada 24 meses y los mayores de 45 años deben hacerlo anualmente, a un costo de 3.500 pesos.

Catini dijo que como la emergencia por el covid-19 se prolonga sin final a la vista es probable que emitan en breve una nueva prórroga, que estirará los plazos originales y alcanzará también a las licencias que vencen a partir del 16 de octubre. Aseguró que la extensión otorgada en Bariloche apenas comenzó la cuarentena “fue pionera a nivel nacional” y tiene homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Dijo que los controles callejeros de tránsito en la ciudad tienen en cuenta la prórroga. Pero si algún conductor debe viajar a otro punto del país, para poder justificar el carnet vencido lo recomendable es que porte una versión impresa de la resolución municipal 1.355/2020, donde consta la prórroga.

Dos meses de demora

La oficina de Tránsito debió adecuar sus espacios, eliminar escritorios y extender el horario para garantizar una atención acorde con la demanda y ajustada al protocolo. Los interesados en renovar su carnet deben solicitar turno por internet. En estos días se consiguen recién para mediados de noviembre.

Los conductores de Bariloche pueden manejar con la licencia vencida en estos meses de pandemia. Archivo

Según explicó Catini, dispusieron horarios más extendidos, con atención hasta las 18, y la tarea está a cargo de 11 personas. Dijo que los turnos permiten que la gente resuelva todo en 15 minutos y sin espera, pero el sistema no tiene toda la eficiencia esperada porque “alrededor del 40% de la gente reserva el suyo pero después no se presenta”.

Dijo que una de las explicaciones sería que especulan con nuevas prórrogas, que les permitan estirar la renovación hasta el año próximo.

Además de las renovaciones, Tránsito cumple también con el otorgamiento de licencias nuevas, aunque con demoras porque el aula dispuesta para los exámenes teóricos, que tenía capacidad para 30 personas, fue reducida a 10 para garantizar el distanciamiento.

La revisión técnica

Según Catini, para los choferes profesionales la flexibilización del plazo de renovación de licencia es una ayuda importante, porque “están trabajando muy poco y con ésto ganan meses”. La situación afecta a unos 222 conductores de taxis y 330 de remises.

Un beneficio similar fue aplicado por el municipio para las revisiones técnicas obligatorias de los transportistas, que tienen vigencias de solo seis meses. Los taxis y remises debieron renovar las suyas entre abril y mayo pero recibieron una dispensa que se extendió hasta hoy.

“Los que se vieron perjudicados son los licenciatarios de transporte escolar -reconoció Catini-, quienes actualizaron sus permisos con el costo correspondiente en febrero pasado y no pudieron trabajar casi nada”.

Preservar a los mayores

El Concejo Municipal aprobó por ordenanza en la última sesión un beneficio especial para los mayores de 60 años que deben tramitar la renovación de su licencia de conducir.

En forma complementaria al beneficio general que dispuso el Ejecutivo, el proyecto impulsado por Bariloche por el Cambio y aprobado por unanimidad, establece una prórroga adicional de 90 días corridos para las licencias de ese sector de la población que venzan entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre.

El objetivo, según subrayó el concejal Ariel Cárdenas, es “evitar la concurrencia de adultos mayores de 60 años a establecimientos con grandes afluencias de personas”. En los fundamentos recordó que el trámite debe realizarse en forma presencial e incluye concurrir a algún centro de salud para realizar los exámenes psicofísicos, lo cual aumenta el riesgo.