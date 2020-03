Presentan leyes para beneficio de trabajadoras y contra la violencia

Una serie de leyes para establecer beneficios a las mujeres trabajadoras y para que se obligue a capacitar en las escuelas sobre la no violencia fueron presentados en la jornada de este lunes por parte de la senadora Silvia Sapag y el diputado Darío Martínez, en el Congreso nacional, y por la familia de Cielo López en la Legislatura de Neuquén.

Melisa, hermana de Cielo López, la joven brutalmente asesinada en Plottier el año pasado, acompañada por su abogada, Mariana Roter y distintos sectores políticos presentaron en la mesa de entrada de Legislatura un proyecto de Ley para incorporar de manera obligatoria tanto en el nivel primario como secundario, elementos de prevención y concientización contra la violencia de género.

La familia fue acompañada por un grupo de diputados encabezados por el Frente de Todos. “Desde nuestro bloque vamos a hacer lo posible para que la ley Cielo sea sancionada cuanto antes”, informó la legisladora Teresa Rioseco (Todos).

El proyecto de ley pretende que en todas las escuelas primarias y secundarias de la provincia, tanto públicas como privadas, se capacite de forma obligatoria a su alumnado y cuerpo docente en materia de no violencia.

Apunta a una educación para la no violencia, con el objetivo de propiciar un ámbito terapéutico a través de encuentros grupales, que sirvan para reflexionar entre estudiantes y docentes situaciones de violencia dentro y fuera del espacio áulico.

La senadora Sapag, y el diputado Martínez, presentaron cuatro proyectos de ley que amplían derechos de las mujeres.

Silvia Sapag y Darío Martínez presentaron hoy los proyectos en una conferencia de prensa. Foto Prensa Frente de Todos



Uno de los proyectos propone garantizar una licencia anual especial para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino. Otro es para asegurar que las madres de más de siete hijos que perciban la pensión no contributiva establecida en 1989, sea sin restricciones de ingresos, es decir, que puedan tener un trabajo registrado, y no dejen de percibir la pensión ya que es un derecho.



Los otros dos proyectos plantean que la asignación por maternidad establecida por Leyes 24.714, y 24.716 se considere como remunerativa a los efectos del cálculo de la jubilación y además cuenten con el cálculo del proporcional de vacaciones y aguinaldo.



Sapag aseguró que los proyectos “hacen a un trato más igualitario para las mujeres” y contó que “junto a Darío estuvimos analizando algunas leyes donde se muestra la desigualdad que tenemos con el varón”.



“En circunstancias en que estamos embarazadas y la ley nos obliga a tener que tomar una licencia por maternidad no se nos da un trato igualitario” indicó la senadora y militante feminista “porque en ese tiempo que no trabajamos, nos paga el sueldo ANSES y después no se computa para el aguinaldo, ni las vacaciones, ni la jubilación”.