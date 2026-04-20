En Río Negro el conflicto con el PAMI afecta el funcionamiento del Sistema de Medicina de Emergencia

La crisis que atraviesa PAMI, la obra social de los jubilados, afecta directamente el funcionamiento del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme). Aumento de la demanda, mayores demoras en las atenciones y afectación de equipos y recursos económicos provinciales fueron los puntos marcados por Miguel Ledesma, responsable del organismo.

El funcionario señaló que en la actualidad el 63% de las consultas diarias corresponden a pacientes de la obra social, quienes recurren al sistema público ante la falta de capacidad de soporte de las ambulancias privadas contratadas por PAMI en Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO Ledesma contó que «desde octubre de 2025 venimos notando una tendencia, pero desde hace aproximadamente dos meses hay un aumento de las consultas provenientes de PAMI que ha llegado al 63%».

Dijo que esta mayor demanda «no sólo genera un incremento en el tiempo del personal, sino también gastos operativos, como combustible, medicamentos y descartables. De hecho, en el último tiempo notamos que se incrementó el uso de descartables y medicamentos que se utilizan en las atenciones, con aproximadamente un 200%».

«También hemos notado un incremento de personas que han tenido que recurrir a los servicios públicos porque se han quedado sin obra social privada, probablemente por una cuestión económica».

Ledesma sostuvo que «se intentó entablar conversación con el PAMI, así como con otras obras sociales que luego, a veces, cubren los gastos operativos; pero no hubo respuesta».

El funcionario añadió que el aumento de la demanda también coincide con el inicio de las clases y asistencia escolar.

Así funciona el Siarme en Río Negro

El Siarme tiene bases en Viedma, Roca, Cipolletti (con dos móviles) y Bariloche (con tres ambulancias) y se utiliza un equipo de tres personas por cada salida: chofer, enfermero y médico.

Manejan 3 tipos de emergencia por códigos:

Verde: consultas, dolores de garganta, dudas sobre medicamentos.

Amarillo: traumatismos leves.

Rojo: ACV, accidentes de transito.

Las consultas de PAMI corresponden generalmente al verde, «se atienden igual, pero demandan tiempo» indicó Ledesma.