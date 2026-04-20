Neuquén amplía una línea de créditos para emprendedores: el Gobierno confirmó en qué se podrán usar

Los fondos se podrán usar tanto bienes de capital como para capital de trabajo. Foto: archivo Florencia Salto.

El gobierno de Neuquén anunció este lunes la actualización de los montos máximos para una de las líneas de financiamiento impulsadas desde el Estado provincial, en este caso para emprendedores que busquen ampliar las capacidades productivas de sus proyectos.

Se trata de Neuquén Financia, que elevó su tope general a cinco millones de pesos para la mayoría de sus subprogramas, de acuerdo a lo que informó el Ejecutivo en un comunicado.

La iniciativa también modificó el monto máximo para la línea denominada «Créditos para el Impulso Emprendedor para la Reactivación Económica», que ahora entregará hasta 15 millones de pesos.

La directora del Iadep, Anabel Lucero Idizarri, señaló en el mensaje oficial que la medida responde a una «decisión política» del gobierno para acompañar de «manera integral» el desarrollo de emprendimientos que generen valor agregado.

Los programas existentes: en qué se pueden usar

Desde el Gobierno recordaron que Neuquén Financia se divide en nueve suborogramas específicos que cubren sectores de la economía diversos. Estos son Impulso Tecnológico, Industrias Culturales, Personas con Discapacidad, Tejiendo Redes, Autoempleo Neuquino 2026, Mujeres y Diversidad, Juventudes, y Prestadores Turísticos.

Los créditos, de condiciones menos exigentes que las de un banco, permiten financiar tanto bienes de capital (equipamiento, herramientas y maquinaria) como capital de trabajo (insumos, materia prima y materiales).

También contempla la inversión en estrategias de comercialización, contratación de servicios de terceros y pequeñas obras civiles de refacción o mejoramiento del emprendimiento, «siempre que tengan una relación directa con el crecimiento del proyecto», se precisó.

Neuquén Financia: los organismos que intervienen

De acuerdo al Ejecutivo, el programa tiene como objetivo en líneas generales «impulsar el autoempleo y la consolidación de proyectos». Esto se materializó durante el año pasado con el acompañamiento de más de 1.000 iniciativas que recibieron en total 2.700 millones de pesos.

Con la ampliación de los montos, explicaron que la intención es lograr que los emprendedores puedan «escalar sus servicios o productos».

Algunos de los organismos provinciales que participan en el programa son la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide); la dirección general de Economía Social del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano; la dirección de Empleo Independiente de la subsecretaría de Promoción, Empleo y Formación Profesional; la secretaría de Género; la subsecretaría de Cultura; la subsecretaría de Discapacidad; la secretaría de Juventudes y Diversidad; y la subsecretaría de Turismo.

Las personas que estén interesas en acceder al financiamiento pueden acceder a un portal habilitado por la Provincia en la que pueden observar los detalles de la oferta crediticia: www.neuquen.gob.ar/financiamiento.