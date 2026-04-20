Madrid Open: así quedó el cuadro de los argentinos con Cerúndolo y Etcheverry preclasificados

El Madrid Open, segundo Masters 1000 de la temporada sobre polvo de ladrillo, ya definió su cuadro principal masculino. Con Jannik Sinner (1°) como máximo favorito ante las ausencias de peso de Carlos Alcaraz (2°) y Novak Djokovic (4°), el sorteo trazó la hoja de ruta para los tenistas argentinos, que buscarán ser protagonistas en la Caja Mágica.

Por ser el máximo cabeza de serie, Sinner comenzará su recorrido desde la segunda ronda, donde aguarda por el vencedor del duelo entre dos tenistas provenientes de la qualy. En tercera ronda, en caso de ganar, lo esperaría Gabriel Diallo o Alex Michelsen. Mientras que en octavos de final, siguiendo la lógica, Tommy Paul o Cameron Norrie.

Gracias a su ubicación en el ranking ATP, Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (29°) iniciarán su participación directamente en la segunda instancia. Sebastián Báez (64°), que se medirá con un tenista proveniente de la qualy.

Mariano Navone (45°) chocará contra el portugués Nuno Borges (49°), y en caso de ganar, lo esperará Alexander Zverev (3°), nada más y nada menos. Siguiendo con los argentinos, Camilo Ugo Carabelli (57°) tendrá un duelo especial Gael Monfils (200°), quien juega en Madrid por última vez.

Juan Manuel Cerúndolo (67°), hermano menor de Francisco, debutará en la capital española contra el tenista alemán Daniel Altmaier (55°), mientras que Thiago Tirante (75°), al igual que Ugo Carabelli, jugará un partido con condimentos: Roberto Bautista Agut (93°), tenista local que se despedirá a fin de año del circuito.

Por último, Francisco Comesaña (105°), que buscará regresar al Top 100 en Madrid. Para ello, deberá sumar puntos y, en primer lugar, vencer al checo Tomas Machac (41°). A estos se podría sumar Marco Trungelliti, quien disputará la clasificación.

Con información de ESPN