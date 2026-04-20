Atención jubilados: PAMI advierte sobre cobros indebidos de médicos y prestadores

Frente a un incremento en el número de reclamos recibidos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) emitió un comunicado oficial con una contundente advertencia para toda su red de prestadores y profesionales de la salud.

El organismo previsional recalcó que está terminantemente prohibido exigir a los jubilados y pensionados afiliados cualquier tipo de pago adicional o «plus» para brindar atención médica, otorgar turnos o emitir recetas.

Esta medida busca garantizar que los beneficiarios accedan a las prestaciones sin tener que afrontar costos extra por servicios que ya están incluidos en la cobertura del instituto.

PAMI ratifica la cobertura total y prohíbe el cobro de «plus» médico

Desde PAMI fueron claros al precisar que las consultas médicas, todas las prácticas de salud incluidas en el nomenclador vigente y la emisión de órdenes o recetas no deben generar ningún cargo adicional para el afiliado. En consecuencia, cualquier solicitud de dinero por fuera de lo establecido normativamente es considerada una irregularidad.

La institución enfatizó que ningún profesional o centro de salud puede condicionar la atención sanitaria al pago de un importe extra, reforzando así el concepto de que la cobertura contratada por el instituto debe ser respetada sin excepciones en beneficio de los jubilados.

Cómo denunciar irregularidades y cobros extra en las prestaciones de PAMI

Ante situaciones donde se presuma un cobro indebido, PAMI recordó a sus afiliados que existen mecanismos formales y gratuitos para radicar las denuncias correspondientes. Cada reporte es analizado por el organismo y, de verificarse la falta, se aplican sanciones a los prestadores involucrados.

Los canales habilitados para que los jubilados reporten estos casos y contribuyan a la transparencia del sistema son: