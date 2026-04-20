Suman nuevas plantas de gasificación en el norte de Neuquén: esta semana habilitan el suministro en Villa del Nahueve

Este miércoles Hidenesa habilitar el suministro de gas natural en Los Carrizos y Bella Vista, dos comunidades de Villa del Nahueve. Esta obra completa una nueva instancia del proyecto de gasificación que amplía derechos y mejora la calidad de vida en el norte neuquino.

Desde el Gobierno de Neuquén, explicaron que la obra forma parte del plan de expansión energética impulsado para seguir corrigiendo desigualdades históricas en el acceso a servicios esenciales, llevando infraestructura allí donde durante años no llegó. Ya se finalizó la instalación de la planta ERP N°3, ubicada sobre la ruta provincial 43 en el cruce con la ruta provincial 44, junto con una red de distribución de polietileno de 11.697,20 metros y la colocación de 104 gabinetes domiciliarios.

En enero se comunicó el cierre de la primera etapa de obra, que incluía a Los Carrizos y Bella Vista dentro del proyecto integral de gasificación. En aquella instancia se informó el avance de la infraestructura ejecutada. La habilitación efectiva del servicio en ambas localidades se concreta ahora, el 22 de abril, una vez finalizadas las tareas técnicas de conexión, verificación y puesta en marcha necesarias para garantizar un suministro seguro y estable.

La llegada efectiva del gas natural representa un cambio concreto para las familias de ambas comunidades. Antes, muchos hogares dependían de leña, garrafas u otras alternativas más costosas y complejas de sostener, especialmente en invierno. Ahora, el acceso a la red permitirá mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos.

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, destacó que “estas obras reflejan un Estado eficiente, que ordena recursos y los redistribuye donde más se necesitan, priorizando a las comunidades del interior profundo”.

Remarcó además que “sabemos que aún falta mucho, pero cada obra que llega al norte neuquino representa una reparación concreta frente a desigualdades históricas que durante años postergaron a estas comunidades”.

La expansión del gas natural en el norte neuquino forma parte del modelo neuquino de desarrollo, que prioriza el arraigo, la equidad territorial y el aprovechamiento de los recursos energéticos para mejorar la vida de la gente en toda la provincia.