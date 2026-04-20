Alerta por lluvias y nevadas en la cordillera de Neuquén este lunes: frío y ráfagas de 70 km/h para el resto de la semana

Para este lunes 20 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias y nevadas en el centro y norte de la zona cordillerana de Neuquén.

Cómo seguirá el pronóstico durante toda la semana. Habrá jornadas con viento y ráfagas.

Cómo estará el tiempo en San Martín de los Andes, Chos Malal y Bariloche

En San Martín de los Andes este lunes se espera una mínima de 2ºC y una máxima de 12ºC. Se esperan chaparrones por la tarde. El martes bajará la temperatura con registros bajo cero y en el resto de la semana se mantendrán en torno a los 0º C. Para el jueves, viernes y sábado se pronostican ráfagas que podrían llegar a los 70km/h.

En Chos Malal, habrá una jornada lluviosa durante todo este lunes, con máximas en torno a los 15ºC. Desde el jueves habrá vientos y ráfagas.

En la provincia de Río Negro, no rige una alerta para hoy pero si se esperan nevadas para el final de la semana. En Bariloche, la máxima estos días llegará hasta los 13ºC, con jornadas mayormente nubladas y con lluvias y caída de nieve el viernes.

Alerta por nevadas y lluvias en Neuquén este lunes: las zonas afectadas

Para el centro y norte de Neuquén hay una advertencia por nieve. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma líquida en zonas menos elevadas», señaló el SMN. La advertencia es para este lunes por la noche.

También rige una alerta por lluvias en el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, Pehuenches, sur de Chos Malal y de Minas. » Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, principalmente en las zonas mas elevadas», señaló el organismo nacional.