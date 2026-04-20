Neuquén busca en China tecnología para modernizar su sistema energético: CALF participa en una feria internacional

La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) participa en China de una de las ferias de comercio internacional más importantes del mundo, en una misión orientada a identificar nuevas tecnologías que puedan incorporarse al desarrollo energético de la ciudad de Neuquén.

La entidad forma parte de la primera etapa de la Feria de Cantón, un evento que cada año reúne a miles de empresas y representantes de distintos países en la República Popular China. En ese escenario, la cooperativa neuquina mantiene una agenda de reuniones con firmas especializadas en materiales eléctricos, energías renovables, generación híbrida, construcción modular y equipamiento de alta eficiencia.

La Feria de Cantón China o Canton Fair, es considerada la feria más importante de China para importadores y empresarios más antiguo y prestigioso del país. Reúne a más de 25.000 expositores y miles de compradores internacionales en cada edición. Se proyecta como la plataforma ideal para que empresas globales accedan a oportunidades comerciales únicas en el mercado asiático.

La comitiva está encabezada por el presidente de CALF, Marcelo Severini, junto a integrantes del área administrativa, financiera y de energías renovables de la institución. Según explicaron desde la cooperativa, “el objetivo del viaje es evaluar alternativas tecnológicas que puedan traducirse en mejores servicios para una ciudad que crece de la mano del desarrollo económico de la región”.

La participación de CALF en este encuentro internacional no implica únicamente una presencia institucional. Desde la entidad remarcan que la búsqueda está enfocada en soluciones concretas para acompañar la expansión urbana de Neuquén, en un contexto donde la demanda energética muestra una presión creciente impulsada por el crecimiento poblacional y la actividad vinculada a Vaca Muerta.

Durante la feria, la delegación analiza propuestas vinculadas a modernización de redes, sistemas de generación complementaria, infraestructura inteligente y herramientas orientadas a mejorar la eficiencia del consumo eléctrico. Todos esos avances forman parte de una agenda que apunta a reforzar la capacidad operativa del sistema en los próximos años.

La misión internacional fue financiada por proveedores globales y organismos de cooperación internacional, lo que permitió a la cooperativa acceder a un espacio donde hoy se presentan algunas de las principales innovaciones aplicadas al sector energético. Para CALF, este tipo de participación representa una oportunidad para observar de primera mano tendencias que ya están transformando el funcionamiento de empresas de servicios públicos en otras partes del mundo.

La cooperativa mantiene desde hace años un rol central en la distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, aunque en los últimos tiempos comenzó a ampliar su mirada hacia proyectos vinculados a energías renovables y nuevas soluciones tecnológicas para el servicio urbano. En ese proceso, la conducción actual considera que la incorporación de innovación será uno de los ejes centrales de la próxima etapa institucional.

Los contactos generados durante la gira serán analizados una vez finalizada la misión para determinar qué desarrollos podrían adaptarse a la realidad local. Desde la entidad anticiparon que en los próximos días se conocerán nuevos detalles de la agenda en China, en una gira que busca abrir nuevas oportunidades para el sistema energético de Neuquén.