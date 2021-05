Primer contrapunto por la liberación de las patentes en vacunas: Merkel en contra, Putin a favor

El gobierno de Angela Merkel expresó la importancia que las patentes de las vacunas sigan protegidas.

El gobierno de Angela Merkel y el presidente de Pfizer, Albert Bourla, señalron que rechazan la propuesta apoyada por Estados Unidos para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

En una entrevista con AFP, Bourla afirmó que su empresa, que desarrolló una vacuna junto con la alemana BioNTech, no está “para nada” a favor del llamado estadunidense de levantar las patentes que protegen el medicamento contra el Covid-19. Más bien sugirió acelerar su producción en las plantas existentes

La farmacéutica alemana BioNTech afirmó que la protección de las patentes de vacunas anti Covid-19 no limita la producción ni explica los percances en el suministro en todo el mundo.

"Las patentes no son el factor limitante para la producción o el suministro de nuestra vacuna. No incrementarán la producción global ni el suministro de las dosis a corto y medio plazo", señaló el laboratorio a la AFP. Ello supone un tácito rechazo al llamado de Estados Unidos a liberar la protección de las patentes de las vacunas.

Contrariamente a los dos referentes mencionado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, respaldó este jueves la iniciativa de suspender las patentes de las vacunas anticovid.

Putin marcó la importancia de eliminar la protección que hoy tienen las patentes de las vacunas contra el Covid.

“En Europa hay una idea que merece atención: eliminar la protección de la patente de las vacunas contra la covid-19”, dijo el jefe del Kremlin en una videoconferencia con la viceprimera ministra Tatiana Golíkova, responsable de comité gubernamental para la lucha contra la pandemia.