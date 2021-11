Productores de Cipolletti piden la renuncia de Horacio Pierdominici, presidente de la Cámara

En eso estamos de RN Radio 89.3 dialogó con Carlos Carrascós, referente frutícola de la región, sobre la indignación que generó la imagen del cipoleño Horacio Pierdominici, presidente de la Cámara local, al asistir a votar el domingo con un barbijo de ex dictador Jorge Rafael Videla y del líder del movimiento carapintada Mohamed Alí Seineldín. «En esta oportunidad, cruzó una línea, defendiendo algo ya juzgado, algo ya terminado», explicó y enfatizó en que se le hará un pedido de renuncia. Escuchá la nota completa:

«Yo soy productor de Cipolletti. No soy socio, pero la gente no lo distingue eso. Él va en nombre de los productores, porque es el presidente. Es una vergüenza, no puede decir cualquier cosa. Nosotros necesitamos más democracia, necesitamos aliarnos con la sociedad. Que la gente diga que los productores somos golpistas, sentimos vergüenza», agregó Carrascos.

«Ayer lo llamé y le pedí que renuncie a la Cámara de Productores. El estatuto de la Cámara incluso prohibe que se realicen estas manifestaciones de militancia. Me parece que esto traspasa los estatutos. Sería bueno que un fiscal intervenga de oficio, esto no se puede tolerar», detalló el productor.

