Profe influencer logra Récord Guiness con una clase de matemáticas

Julio Alberto Ríos, más conocido como Julio Profe, lleva casi 12 años enseñando matemáticas y física a través de YouTube. Y su labor le ha merecido un gran reconocimiento y cariño por parte de los más de cuatro millones de suscriptores en su canal.

Ahora, este mismo trabajo lo ha llevado a romper un Récord Guinness, el de la clase de matemáticas transmitida en vivo con más espectadores en YouTube, la cual se llevó a cabo este 7 de diciembre y contó con la participación de 213.586 personas.

La clase se tituló: “¿Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas?” y fue vista por 213,586 internautas a la vez. Anteriormente, el youtuber había intentado romper el récord de la clase con mayor asistencia presencial. En aquella ocasión se necesitaban más de 4,589 personas para superar la meta. Al lugar llegaron 5,098, pero 887 fueron descalificadas y le quitaron de las manos el título.

“Muy buenas tardes para todos los participantes en Recrea Academy (...) Me disculpan por favor si leo, como todo profesor he preparado mis clases. Tengo mis apuntes para hacerlo muy bien porque créanme que a esto le he puesto todo el cariño, todo el esmero para que salga muy bien”, comenzó el ingeniero civil.

Su clase abordó el uso de las matemáticas en diversas asignaturas como las ciencias sociales, las ciencias naturales o el arte. Al finalizarla, agradeció al gobierno de Jalisco por la oportunidad de impartir la información.

Más adelante, los conductores del evento dieron a conocer que, tras un análisis de la transmisión de Youtube, se determinó que Julio Profe había realizado un nuevo Guinness World Records.

Ríos Gallegos es un ingeniero civil colombiano que se ha enfocado en la docencia universitaria. Saltó a la fama cuando abrió su canal de Youtube Julioprofe en 2009. Actualmente cuenta con más de 4.39 millones de suscriptores y sus videos cuentan con millones de vistas también.

Fuente: Eltiempo.com y otros medios