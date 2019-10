Enterate cómo va a estar el tiempo este finde largo

Se espera cielo mayormente cubierto con paulatino descenso de la temperatura y vientos moderados. Inestable con lloviznas en la región de los lagos del sur.

Los valles:

Viernes: nuboso. Viento de direcciones variables cambiando al sector oeste (10 a 35 km/h). MIN: 7 C MAX: 24° C

Sábado: nuboso, en disminución. Algo nublado hacia la noche. Viento del sudoeste (10 a 35 km/h). MIN: 5 C MAX: 23° C

Domingo: algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento del sector este con ráfagas (10 a 35 km/h) MIN: 2 C MAX: 19° C

Lunes: inestable MIN: 4 C MAX: 12° C

Linea sur:

Viernes: nuboso. Viento del oeste (10 a 40 km/h). MIN: 6° C MAX: 17° C

Sábado: parcialmente nublado MIN: 7° C MAX: 16° C

Domingo: algo nublado MIN: 2° C MAX: 13° C

Lunes: parcialmente nublado MIN: 7° C MAX: 17° C

Los lagos:

Viernes: nubosidad variable. Períodos inestables con algunos chaparrones, especialmente en cordillera. Viento del sector oeste (10 a 35 km/h). MIN: 4º C MAX: 14º C

Sábado: Nubosidad variable, en disminución, poco nuboso hacia la noche. Viento del sector oeste (10 a 35 km/h). MIN: 3º C MAX: 14º C

Domingo: algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento del noreste (10 a 35 km/h). MIN: 1º C MAX: 14º C

Lunes: parcialmente nublado a nublado MIN: 3º C MAX: 6º C

La costa:

Viernes: Nubosidad variable. Viento del sector sur rotando al noreste (10 a 40 km/h). MIN: 9° C MAX: 22° C

Sábado: parcialmente nublado MIN: 10° C MAX: 22° C

Domingo: parcialmente nublado MIN: 5° C MAX: 16° C

Lunes: nuboso MIN: 4° C MAX: 16° C

Fuente: tiempopatagonico.com y AIC