SIRA | Chats y pagos del 15%: revelan un circuito paralelo para destrabar importaciones durante el cepo

La Justicia detectó un presunto esquema de pago de sobornos para destrabar importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir del análisis del celular de Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo y conocido públicamente por ser pareja de Wanda Nara.

Chats y pagos del 15%: revelan un circuito paralelo para acelerar SIRA

Según surge de la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, Migueles habría funcionado como nexo entre empresarios privados y funcionarios públicos para acelerar habilitaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mecanismo clave para acceder a dólares oficiales en medio del cepo cambiario.

El peritaje realizado sobre uno de los teléfonos secuestrados al exsocio y amigo de Piccirillo reveló conversaciones y movimientos vinculados a un supuesto circuito paralelo que cobraba entre el 10 y el 15 por ciento del monto involucrado para agilizar autorizaciones de importación.

En el expediente aparecen chats de WhatsApp entre Migueles y una persona agendada como “Ariel Viken”, identificada por los investigadores como Ariel Saponara, un abogado que cumplía funciones dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según reconstruyó La Nación.

La investigación forma parte de una causa más amplia sobre el denominado “rulo” financiero con dólar blue y maniobras irregulares relacionadas con el sistema SIRA. Este viernes, la Justicia levantó el secreto de sumario en ese expediente y avanzó con nuevas medidas.

Previamente, el miércoles, Lijo había ordenado allanamientos en domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero. De acuerdo con la documentación judicial, las sospechas contra esos nuevos imputados surgieron directamente de la información extraída del teléfono de Migueles.

Los investigadores ahora intentan determinar el alcance de las presuntas maniobras, el rol de funcionarios públicos y la eventual existencia de una estructura organizada para beneficiar a empresas mediante el acceso preferencial a importaciones y dólares oficiales.