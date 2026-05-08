Condenan a 14 años de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Centenario

Tras un acuerdo parcial impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, un hombre identificado por sus iniciales R.F.A.C. fue declarado responsable por abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja en la ciudad de Centenario. La justicia unificó sus antecedentes y le dictó una pena de 14 años de prisión efectiva.

Los detalles del horror en Centenario

Según la acusación presentada por el fiscal del caso, Manuel Islas, los abusos ocurrieron de manera continuada entre los años 2018 y 2021. En aquel entonces, la víctima tenía entre 9 y 12 años y convivía con el agresor en una vivienda de la localidad neuquina.

El fiscal precisó que el imputado aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba por motivos laborales para cometer los ataques, valiéndose de la vulnerabilidad de la menor y el vínculo de confianza en el hogar.

Pruebas clave: Cámara Gesell y peritajes

Para alcanzar la declaración de responsabilidad, la fiscalía presentó un cuerpo sólido de evidencias que resultaron determinantes que inclusó la declaración en Cámara Gesell con el testimonio de la adolescente.

También se incorporaron informes psicológicos de los peritos que confirmaron las secuelas y la veracidad del relato.

Inspecciones oculares y testimonios de personas del entorno de la víctima a quienes les confesó el calvario que vivía, fueron sumadas a la causa.

La calificación legal y el fallo del tribunal

El tribunal, conformado por los magistrados Cristian Piana, Diego Hermosilla y Lucas Yancarelli, homologó el acuerdo y declaró al imputado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado.

La condena incluyó dos agravantes fundamentales que pesaron sobre el acusado. Por un lado la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años y por el otro el ser el encargado de la guarda de la niña al momento de los hechos.

Para resguardar la integridad y la identidad de la víctima, las autoridades mantienen en reserva los datos filiatorios completos del condenado y detalles específicos que pudieran revictimizar a la adolescente.

Unificación de penas: 14 años tras las rejas

Tras el reconocimiento de los hechos por parte de R.F.A.C., se procedió al debate sobre el monto de la pena. El condenado ya se encontraba cumpliendo una sentencia previa de 8 años y 8 meses.

Si bien la defensa logró descartar la figura de «reincidencia» —argumentando que estos abusos ocurrieron antes de que la condena anterior quedara firme—, el tribunal consideró la gravedad de los hechos actuales.

En consecuencia, se resolvió imponer una pena única de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, asegurando que el agresor permanezca tras las rejas por el daño causado.