Río Negro y Cipolletti inaugurarán derivadores en Ruta 65, obra clave para el ordenamiento vial

Los trabajos incluyen una intersección semaforizada y un cruce a nivel. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti y el Gobierno de Río Negro, inaugurarán el próximo lunes 11, a las 20:30, las obras de Intersecciones Canalizadas sobre la Ruta Provincial 65 y Circunvalación. Esta intervención demandó una inversión superior a los $1.600 millones y estuvo a cargo de Vialidad Rionegrina.

Estos trabajos prometen ser clave en el ordenamiento vial y la seguridad en uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad, beneficiando también a vecinos de Fernández Oro y Allen, ya que permitirá derivar el tránsito del último tramo de la Ruta Provincial 65 hacia la circulación interna de Cipolletti, Circunvalación o el acceso directo a la Ruta Nacional 22.

El proyecto contempla dos ejecuciones complementarias: instalación de semáforos y un cruce a nivel sobre las vías del ferrocarril, a la altura de calle Mosconi.

Se incorporó un sistema de semaforización inteligente de cuatro tiempos, con tres carriles hacia el oeste y cuatro hacia el este, además de un carril adicional de giro a la izquierda desde calle Salto. Hacia el norte, el trazado se conecta con el proyecto de la avenida urbana Juan Domingo Perón.

En tanto, en el cruce ferroviario ubicado a la altura de Mosconi se implementó una configuración no semaforizada diseñada para tránsito liviano.

También se incluyeron incluyeron el ensanchamiento de calzada, extensión de alcantarillas, readecuación de veredas en cruces, reemplazo de semáforos existentes por nuevos equipos de cuatro tiempos con accesibilidad peatonal, reubicación de postes, banquinas pavimentadas y defensas metálicas. También, se ejecutó señalización horizontal y vertical.

Firmarán el convenio para ejecutar la obra de iluminación sobre Ruta 65

Según adelantó el Ejecutivo, durante el acto inaugural además se firmará el convenio para ejecutar los trabajos de iluminación sobre la Ruta 65, en el tramo comprendido entre Mosconi y Puente 83.

En ese marco, el Municipio informó que la Licitación Pública se realizará el 2 de junio a las 10 en el noveno piso del edificio municipal de Yrigoyen 37.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $464,9 millones y un plazo de ejecución de 135 días de corridos.