«Siempre hay algo»: la confesión de Djokovic que encendió las alarmas tras su sorpresiva eliminación en Roma

Novak Djokovic sufrió un duro golpe en su regreso al circuito. El serbio quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma tras perder con el croata Dino Prizmic por 2-6, 6-2 y 6-4 y, una vez finalizado el encuentro, dejó una declaración que generó preocupación de cara a lo que viene en la temporada.

El ex número uno del mundo, que volvía a competir después de dos meses de inactividad por lesión, reconoció que atraviesa un momento físico complejo. «No recuerdo ningún momento en los últimos dos años y medio en el que no haya tenido algún problema físico en la preparación de un torneo», confesó Djokovic en conferencia de prensa. Y agregó: «Siempre hay algo. Es la realidad con la que tengo que lidiar ahora».

Más allá de la caída en el Foro Itálico, las palabras del serbio dejaron en evidencia las dificultades que viene atravesando para sostener la continuidad física en el circuito. A sus casi 39 años, Djokovic admitió además que sigue compitiendo pese a esas molestias: «Al mismo tiempo, es mi decisión jugar en estas condiciones. Así son las cosas», expresó con resignación.

Dentro de la cancha, el partido tuvo un desarrollo cambiante. Djokovic comenzó mejor y dominó el primer set con autoridad, aprovechando su experiencia y su solidez desde el fondo de la cancha para imponerse 6-2. Sin embargo, el joven croata reaccionó en el segundo parcial, elevó considerablemente su nivel y empezó a incomodar al máximo ganador histórico de partidos en torneos Masters 1000.

Prizmic, de apenas 20 años y ubicado en el puesto 79 del ranking ATP, mostró personalidad y un despliegue físico impresionante para sostener la intensidad durante todo el encuentro. En el set decisivo quebró el saque de Djokovic en el quinto game y luego mantuvo la ventaja hasta cerrar el triunfo más importante de su carrera.

Con la derrota, «Nole» se despidió rápido de Roma y el torneo se quedó sin una de sus grandes figuras. Además, tampoco está Carlos Alcaraz, que no jugó por lesión.

Por su parte, Prizmic continúa confirmando su crecimiento dentro del circuito. El croata ya había dado señales en Madrid, donde consiguió una victoria ante Ben Shelton, y ahora sumó su segundo triunfo frente a un Top 10. En la tercera ronda enfrentará al ganador del duelo entre Ugo Humbert y Vit Kopriva.