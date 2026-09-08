Llenó con arena botellas de plástico, las convirtió en ladrillos y hoy construye casas con hasta un 40% menos de costo

El alemán Andreas Froese encontró una manera inesperada de transformar uno de los residuos más abundantes del mundo en un material para construir viviendas. Hace más de dos décadas, mientras trabajaba en Honduras, observó cómo miles de botellas plásticas desechadas se acumulaban en terrenos baldíos y espacios públicos. En lugar de verlas solamente como basura, pensó que podían convertirse en una solución para dos problemas al mismo tiempo: la contaminación y la falta de viviendas accesibles.

Así nació Eco-Tec y, con ella, una técnica de construcción que utiliza botellas PET como una suerte de ladrillos. Rellenos con arena, tierra o pequeños escombros y correctamente compactados, los envases adquieren rigidez y pueden utilizarse para levantar paredes, cisternas, aulas, viviendas e incluso estructuras de mayor tamaño.

La propuesta apunta a reducir el uso de materiales convencionales y, al mismo tiempo, aprovechar residuos que pueden permanecer durante cientos de años en el ambiente. Según las estimaciones vinculadas a la técnica, el sistema puede generar ahorros de hasta un 40% frente a una construcción tradicional.

El secreto está en llenar las botellas

Una botella de plástico vacía es flexible y liviana. Pero cuando se la rellena completamente con tierra, arena u otros materiales disponibles localmente y se compacta su contenido, la situación cambia por completo: el envase deja de comportarse como un recipiente y pasa a funcionar como un bloque rígido.

Ese es el principio sobre el que Froese desarrolló la técnica Ecotec Bi4PVS. Las botellas se colocan horizontalmente, en filas, y se atan entre sí mediante cuerdas plásticas. Entre las distintas hiladas se incorpora mortero para asentarlas y nivelarlas. Finalmente, las paredes reciben revestimientos que ocultan los envases y permiten darles el acabado deseado.

En construcciones de mayor tamaño también se incorporan pilares para estabilizar los muros. Estos pueden realizarse con los mismos envases colocados de manera radial y funcionan como columnas capaces de sostener las vigas que coronan la estructura.

Andreas Froese comenzó a desarrollar la técnica en 2001, cuando buscaba una forma de reutilizar las grandes cantidades de botellas PET acumuladas en el Ecoparque Zamorano, en Honduras. Foto: Ecotec Soluciones Ambientales.

La técnica comenzó a desarrollarse en 2001, cuando Froese buscaba una forma de reutilizar las grandes cantidades de botellas PET acumuladas en el Ecoparque Zamorano, en Honduras. Su primera intención era todavía más ambiciosa: construir una vivienda sin recurrir al cemento, utilizando elementos orgánicos y naturales.

Con el tiempo, el método fue incorporando otros materiales y soluciones de construcción. Una de las experiencias más conocidas es la denominada Casa Ecológica, cerca de Tegucigalpa, donde unas 8.000 botellas PET rellenas con aproximadamente 12 metros cúbicos de tierra fueron utilizadas para levantar la vivienda. En su construcción participaron solamente dos personas.

Además de casas, la técnica se utilizó para construir cisternas de agua de unos 3.500 litros, aulas, muros, iglús y otras estructuras. En algunos proyectos se combinaron los envases con techos verdes, baños de compostaje y otras tecnologías vinculadas con la construcción sustentable.

Una alternativa más barata para construir

El atractivo de la propuesta no está solamente en reutilizar plástico. También está en la posibilidad de reducir los costos de una obra.

Al utilizar un residuo que puede conseguirse gratuitamente y materiales locales para rellenar las botellas, disminuye la necesidad de comprar parte de los insumos tradicionales. De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el sistema, el ahorro puede llegar hasta el 40% del costo de construcción.

La técnica también aprovecha una característica particular de las botellas PET: su larga permanencia en el ambiente. Aunque esa resistencia representa un problema cuando los envases terminan como residuos, en una pared puede convertirse en una ventaja. Al quedar protegidas dentro de la estructura, las botellas funcionan como elementos de relleno y permanecen durante largos períodos.

La técnica utiliza un residuo que puede conseguirse gratuitamente y materiales locales para rellenar las botellas, lo que abarata mucho los costos frente a la construcción tradicional. Ecotec Soluciones Ambientales.

Froese sostiene además que las construcciones realizadas con este método pueden alcanzar una vida útil de varios cientos de años. Algunas de sus experiencias fueron diseñadas para soportar condiciones climáticas y ambientales exigentes, y el sistema despertó interés en distintos países.

La resistencia de las estructuras no depende, sin embargo, únicamente de las botellas. El diseño, las ataduras, el mortero, los pilares y el resto de los elementos estructurales son fundamentales para garantizar la estabilidad de cada construcción.

De la basura a una escuela de oficios

La propuesta de Eco-Tec tiene además un componente social. Froese no planteó la tecnología únicamente como una alternativa de construcción, sino como una herramienta que pudiera ser aprendida y aplicada por las propias comunidades.

En la isla de Roatán, por ejemplo, trabajó junto con educadores ambientales y escuelas públicas para enseñar a los estudiantes a preparar materiales y colocar las botellas. El proceso permite incorporar conocimientos prácticos de construcción y, al mismo tiempo, abordar cuestiones relacionadas con el reciclaje y el cuidado del ambiente.

La lógica es sencilla: un residuo que normalmente tiene poco o ningún valor puede transformarse en un recurso para construir. Y si la propia comunidad participa de la recolección y del proceso constructivo, la técnica también puede convertirse en una fuente de capacitación y generación de empleo.

El método desarrollado por Froese llamó la atención fuera de Honduras y comenzó a replicarse en otros lugares. Entre los proyectos impulsados por Eco-Tec se encuentra una planta de tratamiento de aguas residuales en México que fue proyectada para utilizar alrededor de un millar de botellas PET.

La idea detrás de todos ellos es la misma: convertir un problema ambiental en un recurso. Una botella que normalmente terminaría acumulada en un terreno baldío puede ser rellenada con tierra, atada junto a otras y transformarse en parte de una pared.

Así, lo que alguna vez fue considerado simplemente basura pasa a cumplir una función estructural. Y una tecnología nacida de la necesidad de encontrar un destino para miles de envases descartados terminó convirtiéndose en una alternativa para construir viviendas de menor costo y con una fuerte impronta ambiental.

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