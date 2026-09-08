Entraderas en Plottier: secuestraron cannabis, municiones, un auto y hay un demorado

Los investigadores secuestraron un automóvil, dispositivos electrónicos, cartuchos y estupefacientes durante las medidas realizadas este lunes.

La investigación por dos violentos robos bajo la modalidad “entradera” ocurridos a fines de julio en Plottier sumó este lunes dos nuevos allanamientos. La Policía secuestró 654 gramos de cannabis sativa, 15 cartuchos de calibres 32 y 38, teléfonos celulares, un equipo DVR y un Peugeot 206 que estaría vinculado con los hechos.

Durante los procedimientos, realizados por efectivos de la División Robos y Hurtos, una persona quedó demorada y fue puesta a disposición de la Justicia. Las medidas fueron solicitadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos a partir de los avances reunidos en la investigación.

La pesquisa comenzó por dos entraderas

La causa se inició por dos hechos registrados el 29 y 30 de julio en distintos sectores de Plottier. En ambos casos, grupos de hombres ingresaron durante la madrugada a viviendas mientras sus ocupantes se encontraban en el interior.

Según la investigación, los sospechosos habrían seleccionado casas ubicadas en sectores descampados y repetido una modalidad similar. En uno de los episodios, ocurrido en una vivienda de calle Belisle, tres personas ingresaron por la fuerza y portaban armas de fuego.

El otro robo ocurrió en una zona de chacras. Allí, entre cinco y seis hombres irrumpieron durante la madrugada, intimidaron a una familia y sustrajeron dinero y elementos tecnológicos.

A partir de esas actuaciones, los investigadores lograron identificar a presuntos integrantes del grupo y comenzaron a seguir la pista de los vehículos que podrían haber sido utilizados para desplazarse durante los robos.

Ya habían realizado cinco allanamientos

El operativo de este lunes se suma a otros cinco allanamientos realizados el 1 de septiembre en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén. En esa oportunidad, la Policía secuestró más de dos kilos de cannabis sativa, teléfonos celulares, cascos de motocicleta, equipos de comunicación que serían utilizados como inhibidores de alarmas y una PlayStation 4, entre otros elementos.

También había sido demorada una persona.

Con la continuidad de las tareas, personal de Robos y Hurtos logró ubicar el Peugeot 206 que estaría relacionado con la investigación. Esa información fue incorporada a la causa y permitió solicitar nuevas órdenes judiciales.

Cannabis, municiones y un vehículo

En los procedimientos concretados este lunes se secuestró un Peugeot 206 de color azul, además de teléfonos celulares y un equipo DVR, elementos que serán sometidos a análisis para determinar si tienen relación con los robos investigados.

También fueron incautados 15 cartuchos de calibres 32 y 38. En uno de los domicilios, además, los efectivos encontraron 654 gramos de cannabis sativa.

La persona demorada quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para determinar la participación de los sospechosos identificados y establecer el vínculo de los elementos secuestrados con los dos hechos ocurridos en Plottier.